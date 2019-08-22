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王冠閎52秒83二度刷新100蝶全國紀錄　世青錦準決第9

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▲2019年日本公開賽，200公尺蝶式B決賽，王冠閎。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲王冠閎。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／綜合報導

以2020年東京奧運A標為目標的王冠閎，是今年布達佩斯世青錦標賽台灣唯一的參賽者，他在第一個項目100公尺蝶式，預賽就游出52秒93破全國紀錄的成績，總成績第9晉級，準決賽再以52秒83刷新紀錄，可惜排名第9，0.06秒之差與決賽擦身。

王冠閎在預賽第8組出賽，52秒93拿下分組第3名、總成績第9名取得晉級，改寫今年4月全大運中興大學朱宸平締造的53秒15全國紀錄。準決賽王冠閎再以24秒79、28秒04，總成績52秒83刷新全國紀錄，繼續縮小51秒96奧運A標的差距，與烏克蘭選手伊萬（Ihor Troianovskyi）並列第9名，差點闖進決賽。

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年僅17歲的王冠閎，在2017年全運會200公尺蝶式游出1分58秒23的佳績，成為台灣歷史第2位突破「2分鐘障礙」的選手，今年全中運100公尺蝶式以53秒51掛上生涯第一個全國紀錄，雖然相隔不到1週的全大運被朱宸平要回全國紀錄榜，但這次的世青錦標賽馬上又搶回榜單。而他也在7月光州世錦賽以1分57秒21，創下個人200公尺蝶式最佳成績，世界總排名第19名、亞洲第2快。

王星皓在香港公開賽400公尺混合式達到東京奧運A標，與1996年的林季嬋，成為台灣歷史唯二達到奧運A標游泳選手。而王冠閎在今年全中運時就表示，奧運A標也是他這兩年的終極目標，他希望能夠透過高規格的世青錦標賽激勵自己，一舉達到目標。

關鍵字： 王冠閎世青錦標賽
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