世羽賽／麟洋配首戰台將內戰直落二　挺進16強拼復仇南韓

▲麟洋配 。（圖／資料照／記者謝孟儒攝）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年世界羽球錦標賽正在瑞士巴塞爾進行中，前世界球后戴資穎稍早順利晉級16強。男雙部分，大會第11種子的台將李洋／王齊麟，21日32強賽對上世界排名72的林上凱／曾敏豪，上演台將內戰，最終麟洋配以直落二（21：10、21：14），順利挺進16強。

李洋／王齊麟目前世界排名來到第9，王齊麟／李洋今年合拍以來，逐漸培養出默契，本賽季目前已經拿下西班牙大師賽冠軍、奧爾良大師賽冠軍、印度公開賽冠軍，瑞士公開賽、美國公開賽亞軍，在前一站日本公開賽16強止步，再戰泰國公開賽16強止步。

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麟洋配本屆世錦賽首輪輪空，32強賽對上首輪三局逆轉香港的林上凱／曾敏豪，雙方過去從未交手過。本次交手第一局，麟洋配強是以5：0領先，林上凱／曾敏豪中止失分，麟洋配連下3分9：2、11：5領先，林曾連趕2分，不過麟洋擴大7分優勢，麟洋連拿5分，先以21：10拿下首局。

第二局雙方1平後，麟洋開始反超4：1，並且逐漸拉開分差9：4、11：7，一度以19：8領先，林上凱／曾敏豪連下3分試圖追分，不過麟洋仍握有6分領先優勢，麟洋配先出現賽末點，遭到化解一個後，仍以21：14直落二，26分鐘就收下勝利。

李洋／王齊麟晉級16強後，將要交手剛剛在首輪擊敗世界第一的印尼男雙吉地安（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin Sanjaya)的南韓組合徐承宰／催率圭，雙方交手兩次各握一勝，最近一次交手麟洋在泰國公開賽遭到直落二，此戰也可說是要力拼復仇。