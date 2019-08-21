世羽賽／白馭珀硬碰辛度一度追至反超　惜遭直落二32強止步

▲白馭珀。（圖／資料照／記者顏如玉攝）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年世界羽球錦標賽正在瑞士巴塞爾進行中，前世界球后戴資穎稍早順利晉級16強。女單好手白馭珀32強對上大會第五種子的印度頭號女單辛度（PUSARLA V. Sindhu），最終白馭珀遭到直落二（14：21、15：21），無緣晉級16強。

白馭珀7月剛在超級100賽俄羅斯公開賽奪下女單冠軍，這也是白馭珀今年巡迴賽的首座冠軍，接著在超級100賽的印度海得拉巴羽球公開賽8強止步，目前專心單打賽事，世界排名來到45，本屆首輪以直落二輕取保加利亞塞奇妮（Linda ZETCHIRI）。

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白馭珀次輪32強交手辛度，雙方交手2次，白馭珀吞2連敗，最近一次交手在去年亞錦賽遭到直落二。本次交手第一局，白馭珀、辛度都發生回球掛網，多拍來回白馭珀挑後場，辛度掛網雙方4平，白馭珀回球出界、辛度連續進攻，白馭珀回球不及7：11。

辛度搶網上前，白馭珀8：14落後，辛度回球掛網、下壓球搶分，白馭珀有7分要追趕，辛度逮住機會殺向對角，白馭珀調動辛度、搶網連續追分12：18，但可惜先以14：21讓出首局。第二局白馭珀起高球被辛度殺球，白馭珀0：2，辛度挑戰成功。

辛度出現掛網，讓白馭珀拿分，白馭珀回球出界1：4，辛度挑戰成功、後場出界，白馭珀2：6落後，白馭珀連追3分，白馭珀連續攻擊5：8，白馭珀挑前場、勾對角追至8：9，白馭珀守中反攻追至10平，辛度失誤，讓白馭珀11：10反超。

白馭珀回球不及、出界要回領先，白馭珀11：13落後，辛度發球失誤，白馭珀回擊掛網13：15，辛度斜線殺球，白馭珀被拉開分差13：18，辛度又發生發球失誤，白馭珀殺球出界，讓辛度先出現賽末點，白馭珀化解一個賽末點，但以15：21遭到直落二本屆32強止步。