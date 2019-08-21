第二屆太武盃高中棒球邀請賽落幕　地主金門農工奪冠

▲金門太武盃高中棒球邀請賽，金門農工奪冠。（圖／主辦單位提供）

記者楊舒帆／綜合報導

第二屆太武盃高中棒球邀請賽今天21日進行最後一天的四強決賽，地主金門農工先在四強準決賽以8比1擊退屏東高工，隨後在下午冠亞軍戰以2比1擊敗台南白河工商奪下第二屆太武盃冠軍，成功把冠軍留在金門。

兩地開打的準決賽甲場地由台南高工對上白河工商，白河工商第一局與第三局從對方手上各得2分，台南高工雖然局局有攻勢但總欠缺臨門一腳，三局打完0比4落後，直到第四局靠著林永欣的陽春全壘打追回1分，但最終還是以1比4敗給白河工商，而贏球的白河闖入下午的冠軍戰。

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另外乙場地的比賽由地主金門農工對上屏東高工的比賽，金農首局靠著屏東高工的先發投手陳毅翰控球不穩及守備失誤形成滿壘，接著在金農第四棒楊肅維打出右外野清壘三壘安打帶動下，首局吃下6分大局，而屏工雖緊急換上王牌投手梁駿弘上來止血，但打線受到金農投手王承楓壓制，最終金農以8比1擊敗屏工闖入冠軍戰。

下午冠亞軍戰金門農工先發投手派出小高一許柏庠應戰，對上白河工商張菘偉。首局雙方各自都有得點圈的打擊機會，但都欠缺臨門一腳，雙方都無攻而返。

關鍵二局下半，金門農工許柏庠靠著對方失誤上壘，下一棒李建興獲得四壞球保送，隨後楊肅泓二三壘有人二出局情況下擊出右半邊兩分打點的一壘安打，這支安打也成為本場比賽的關鍵。而白河工商前四局面對金農投手許柏庠雖有攻勢但都無攻而返。

第五局金門農工換上前幾場表現優異的後援投手楊肅維，白河工商把握住換投的機會先是擊出右外野方向的二壘安打，在靠著下一棒推進來到三壘，隨後金門農工發生捕逸讓三壘跑者回來攻下一分，而最後兩局金農後援投手楊肅維也沒繼續讓對手越雷池一步，最終金門農工就以2比1擊退白河工商，成功達成把冠軍留在金門的目標。

另外一場季軍賽由台南高工對上屏東高工，南工靠著屏工投手保送及守備失誤在前五局就得到7分，而投手部分先發投手王紹宇五局完美壓制屏工打線，拿下完封勝，最終台南高工就以7比0扣倒屏東高工拿下季軍。

本屆太武盃賽事今天21日完美落幕，團體獎部分冠軍由地主金門農工拿下，亞軍白河工商，季軍台南高工，殿軍屏東高工。個人獎項部分，最佳球員獎由屏工的黃斯漢，南工的林永欣以及白河的王振文拿下，投手獎由金農楊肅維拿下，美技獎則是金農張源展，大會MVP是冠軍戰擊出帶有兩分打點關鍵安打的楊肅泓拿到，教練獎是金門農工總教練黃國偉拿下。

▲金門太武盃高中棒球邀請賽落幕。（圖／主辦單位提供）