日職／王柏融被觸身球無安打　火腿輸西武再吞2連敗

▲王柏融。（圖／翻攝自FOX體育台粉絲團）

記者歐建智／綜合報導

日本火腿台灣野手王柏融今天（21日）在出戰西武獅的比賽，擔任先發6棒指定打擊出賽，3個打數沒有安打，5局上挨觸身球上壘之後回來得分，個人在8月首度得分。但火腿最後以6比11輸球，吞下2連敗。

王柏融此役無安打，打擊率降到2成75。火腿全場只有6支安打，包括清宮幸太郎的陽春砲，但守備出現5次失誤，火腿太平洋聯盟戰績53勝56敗居第5位，由於排名最後第6名歐力士擊敗軟銀鷹，火腿只領先歐力士0.5場勝差。

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火腿在1局上沒有上壘，西武獅1局下秋山翔吾右外野安打，一出局後森友哉打出中外野安打攻下1分，取得1比0領先。

2局上火腿清宮幸太郎轟出右外野陽春全壘打，渡邊諒被三振，王柏融打成二壘壘包飛球被游擊手接殺出局。

西武獅在2局下山川穂高打出陽春砲，本季個人第36轟，一出局後佐藤龍世左外野安打，金子侑司隨後轟出左外野2分全壘打，秋山翔吾二壘內野安打加上暴傳上二壘，源田壯亮再安打攻1分。

火腿在5局上渡邊諒被三振，王柏融挨觸身球上壘，横尾俊建打出中外野安打，石井一成打出擊到中外野全壘打牆的二壘安打，王柏融在8月首度回來得分。二出局後西川遙輝被保送，大田泰示中外野安打打回2分，只有落後1分，近藤健介被保送，可惜清宮幸太郎二壘飛球出局。

西武獅在5局下二出局，山川穗高轟出左外野2分全壘打，單場雙響砲，本季第37轟。

火腿6局上渡邊諒一壘滾地球出局，王柏融也打成一壘滾地出局；7局上清水優心陽春砲扳分。

西武獅在7局下源田壯亮保送再盜二壘，森友哉安打打進1分，中村剛也保送，外崎修汰投手前反彈球造成失誤占滿壘，二出局後游擊失誤得1分，金子侑司中外野安打再拿2分。

8局上火腿無人出局近藤健介打出三壘安打，清宮幸太郎游擊滾地球出局，近藤健介回來得分，渡邊諒投手反彈球刺殺，王柏融揮棒打得強勁，右外野強勁平飛球被接殺。