世羽賽／戴資穎首戰33分鐘快打　直落二印尼小將晉級16強

▲戴資穎 。（圖／取自Badminton Photo）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年世界羽球錦標賽正在瑞士巴塞爾進行中，位在女單籤表最下方的戴資穎21日首戰登場，將要對上印尼20歲小將菲特里亞尼（Fitriani Fitriani）。最終戴資穎以直落二（21：15、21：14）擊退對手，挺進16強。

戴資穎暫時列在世界第2，本屆世錦賽則以大會第二種子身份出賽，首輪輪空後，32強對上菲特里亞尼，順利挺進後，8強則有機會碰上印度頭號女單辛度（PUSARLA V. Sindhu）。戴資穎五度參加世錦賽，最佳成績都是在8強止步，不過隨著山口茜爆冷出局，戴資穎有很機會力拚冠軍。

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戴資穎和目前排名28的菲特里亞尼沒有交手過。本次交手第一局，戴資穎挑後場落在界內、再一個對角滑拍，菲特里亞尼掛網，戴資穎4：2，戴資穎背網回擊，可惜下一球出界，菲特里亞尼回球出界，戴資穎連續出界被追至6平，菲特里亞尼掛網、出界，戴資穎9：7，戴資穎斜角進攻11：8。

戴資穎網前收力落在界內，菲特里亞尼斜角攻擊、近身球連取2分，戴資穎網前勾對角14：10，戴資穎直線進攻、菲特里亞尼連續失誤，戴資穎回擊卦網17：11，菲特里亞尼掛網，戴資穎19：12先出現局點，菲特里亞尼發球失誤，戴資穎21：15拿下首局，僅花了13分鐘。

第二局一開始菲特里亞尼連續失誤，戴資穎2：0，菲特里亞尼再出現判斷失誤，戴資穎3：1，戴資穎也出現判斷失誤，菲特里亞尼掛網、出界，戴資穎7：4，菲特里亞尼對角突襲，戴資穎勾對角挑向後場9：4，菲特里亞尼失誤，戴資穎挑戰成功、菲特里亞尼掛網，戴資穎11：5。

戴資穎頻頻回擊出界，讓菲特里亞尼連追4分，菲特里亞尼回球掛網，戴資穎失誤增多被追至13平，戴資穎挑戰失敗被反超，35拍來回菲特里亞尼出界，雙方14平，戴資穎搶網挑後場16：14馬上要回領先，戴資穎連續進攻連拿5分，戴資穎反拍回擊，菲特里亞尼挑戰失敗。

戴資穎連下7分先出現賽末點，戴資穎以21：14直落二，33分鐘輕鬆挺進16強後，將要交手南韓金佳恩。