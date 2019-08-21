SBL／18人報名新人選秀　李漢昇、林秉聖確定不參加

▲NBL旅外控衛李漢昇將不會報名此次SBL新人選秀。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

第17季SBL新人選秀報名將於8月23日截止，截至21日為止共有18位新秀報名參選，其中共有王柏智、呂威霆、謝育政等3位具備瓊斯盃中華白國手資歷新秀參賽，李漢昇、林秉聖兩名備受期待控衛，據了解都不會報名參選。和上屆共33位新秀報名相比，此次SBL選秀會參選人數明顯下滑不少。

本季SBL新人選秀會將於8月30日舉行，報名則將於22日正式截止，目前籃協截至21日共收到18位待選新秀完成報名作業，其中共有王柏智、呂威霆、謝育政等3名長人，曾入選瓊斯盃中華白隊國手。

請繼續往下閱讀...

▲台藝大張家禾報名參加本屆SBL新人選秀。（圖／資料照）

和上季共33人報名(14人中選)相比，本次SBL新人選秀無論報名人數或是「星度」，和往年相比都稍稍遜色，先前一度傳出可能報名選秀的NBL旅外控衛李漢昇，以及日前參與CBA聯賽選秀的林秉聖，據了解最終都決定不會報名此次選秀。

截至21日報名第17季SBL新人選秀會共18人名單如下：

郭東雄(北市大)、陳維倫(國體大)、詹軍(台師大)、鄭皓為(輔大)、張峻庭(台師大)、李冠霆(醒吾科大)、王柏智(國體大)、高國強(NBL福建閃電)、呂威霆(義守)、杜譽城（萬能科大）、莊又齊（文化）、張家禾（台藝）、袁加樂（輔大）、張健鑫（台藝）、張幃翔（台藝）、陳懷安（台藝）、謝育政（醒吾）、辛祐廷（康寧）

▲林秉聖確定不會投入本季SBL新人選秀。（圖／資料照）