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克蕭連22場優質先發　生涯166勝成道奇隊史左投勝投王

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▲▼克蕭。（圖／達志影像／美聯社）

▲克蕭（Clayton Kershaw）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

隨著克蕭（Clayton Kershaw）6局失3分連續第22場優質先發、道奇16比3大勝藍鳥，克蕭收穫本季第13勝，效力道奇第166勝，超越名人堂傳奇柯法斯（Sandy Koufax），成為隊史左投勝投王。

雖然被擊出3發全壘打，但全數都是陽春砲，道奇3、4兩局猛灌8分，讓克蕭6局投完退場時成為勝投候選人，終場道奇以16比3主場輕鬆解決藍鳥，收穫本季第13勝的同時，也成為隊史左投勝投王。

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克蕭連續22場優質先發，在歷史左投紀錄排行第5長，下一個要追逐的是卡爾頓（Steve Carlton）在1981年的連續24場，歷史紀錄保持人同樣是卡爾頓，他在1980年締造連續38場。

而道奇隊史勝場排名前5的薩頓（Don Sutton）233勝、德萊斯戴爾（Don Drysdale）209勝、凡森（Dazzy Vance）190勝、甘迺迪（Brickyard Kennedy）177勝，以及柯法斯165勝，其中唯獨甘迺迪沒有入選名人堂，如今克蕭擠下柯法斯進入前5名，大大增加未來進入古柏鎮的機會。

現年31歲的克蕭生涯拿下3次國聯賽揚獎以及1次的年度MVP，這兩項成就與50、60年代巨星柯法斯相同，本季他繳出2.71防禦率、3.47FIP的優質成績，13勝2敗，生涯339場出賽337場先發，貢獻166勝71敗。

關鍵字： 道奇克蕭
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