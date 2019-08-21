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王冠閎100蝶52秒93破全國　世青錦標賽預賽第9晉級

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▲▼2018雅加達亞運,游泳,100公尺蝶式,王冠閎。（圖／記者李毓康攝）

▲王冠閎。（圖／記者李毓康攝）

記者潘泓鈺／綜合報導

目標東京奧運A標的王冠閎，是今年FINA世界青年錦標賽台灣唯一的參賽選手，他在首日的100公尺蝶式預賽中，以52秒93打破全國紀錄，並且拿下第8組第3名、總成績第9晉級準決賽。

2年一度的世青錦標賽邁入第7屆，這項賽事限制14到17歲女子選手，以及15到18歲男子選手，而這次台灣僅黃智勇教練帶領王冠閎出賽，並於18日提前抵達布達佩斯，備戰8月21日的100公尺蝶式以及8月25日的200公尺蝶式。

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王冠閎於第8組出賽，以52秒93拿下分組第3名、總成績第9晉級準決賽，同時也改寫今年4月全大運，朱宸平締造的53秒15全國紀錄。

年僅17歲的王冠閎，在2017年全運會200公尺蝶式游出1分58秒23的佳績，成為台灣歷史第2位突破「2分鐘障礙」的選手，今年全中運100公尺蝶式以53秒51掛上生涯第一個全國紀錄，雖然相隔不到1週的全大運被中興大學朱宸平要回全國紀錄榜，但這次的世青錦標賽馬上又搶回榜單。而他也在7月光州世錦賽以1分57秒21，創下個人200公尺蝶式最佳成績，世界總排名第19名、亞洲第2快。

王星皓在香港公開賽400公尺混合式達到東京奧運A標，與1996年的林季嬋，成為台灣歷史唯二達到奧運A標游泳選手。而王冠閎在今年全中運時就表示，奧運A標也是他這兩年的終極目標，他希望能夠透過高規格的世青錦標賽激勵自己，一舉達到目標。

關鍵字： 王冠閎世青錦標賽
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