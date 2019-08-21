世羽賽／世界第一印尼男雙也爆冷　浪費一個賽末點32強止步

▲吉地安／蘇卡穆約32強止步 。（圖／翻攝BWF官方臉書粉專）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年世界羽球錦標賽正在瑞士巴塞爾進行中，卻開始出現幾場爆冷賽事，包括現任世界球后日本山口茜前一日32強止步，21日世界第一的印尼男雙吉地安（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin Sanjaya)也遭到爆冷在次輪首場比賽出局。

男雙組合上印尼組合的表現一直相當穩定，其中吉地安／蘇卡穆約是唯一男雙突破10萬積分，2017年穩居世界第一至今，去年橫掃11座巡迴賽冠軍（包括全英公開賽）以及亞運男雙金牌，今年則已經收穫四冠，過去還未在世錦賽拿過金牌，因此相當被看好在今年世錦賽封王。

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不過身為男雙大會第一種子的吉地安／蘇卡穆約首輪輪空後，32強賽對上非種子的南韓組合崔率圭／徐承宰，順利以21：16拿下首局之後，第二局失誤卻開始增多，讓崔率圭／徐承宰逮住機會以21：14扳平戰局進人決勝局。

決勝局雙方比數拉鋸，吉地安／蘇卡穆約原先以一分領先，但在技術暫停結束之後，崔率圭／徐承宰急起直追，雙方戰至19平，吉地安／蘇卡穆約先出現賽末點，卻遭到對手化解，吉地安／蘇卡穆約浪費一個賽末點，反而被對手反超，以21：23讓出勝利，本屆無緣16強。

世界排名23的崔率圭／徐承宰順利挺進16強後，將要交手台將李洋／王齊麟和林上凱／曾敏豪對決後的勝方 。