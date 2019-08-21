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SBL／新賽季5大決議出爐　洋將聯合選秀確定10月辦

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▲▼ SBL富邦台銀 。（圖／籃協提供）

▲SBL第17季確定將有本土薪資上限、洋將集體選秀等新制。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

SBL第17季球團會議21日2度召開，經過將近兩小時討論，籃協及5球團正式達成6大決議，包括洋將薪資總額25000元美金，本土團隊薪資上限2500萬台幣於本季實施，另外包括洋將集體選秀也將於10月上旬舉辦，至於UBA外籍生視為內援部分，各隊並未達成共識，議題暫時擱置。

本季SBL面臨眾多變革及挑戰，包括參賽球隊正式從7隊縮減為5隊，也讓聯賽本體出現眾多改變。

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經過5球團與會代表近兩小時討論，會後確定達成5大議題共識，其中在洋將「薪資上限」部分，扣除經紀人、稅金等費用，每月雙洋將薪資不得超過美金25000元。

另外，「本土團隊薪資上限」也確定將於本季實施，各隊本土球員包括簽約金在內，本季不得超過2500萬台幣。

而未來若有「擴編」新隊伍要加盟SBL，則須符合6項條件，包括球隊需繳交未來3年經營計劃書及年度預算至籃協審核、教練團至少3人，需取得B級籃球教練證照、球員薪資總額單季至少須達2000萬台幣、球員名單至少有12位符合SBL參賽資格球員，具有SBL出賽經驗或曾報名SBL選秀者。球員名單不得包括現役HBL、UBA球員，以符合現行制度，最後則是符合上述條件者，經SBL球團會議同意加入後，需向籃協簽署加盟意向書，交由籃協理監事會議通過。

至於UBA外籍生以「內援」模式加入SBL部分，各球團未達成共識，議題遭到擱置，未來再討論。

最後則是「洋將聯合選秀」，預計找到20位洋將來台，於10月上旬舉辦兩場測試對抗賽，提供各隊選秀。但各隊也可透過自行管道找尋洋將，並不用硬性規定只能透過選秀。

▲▼ SBL金酒台啤 。（圖／籃協提供）

▲SBL第17季達成5大決議。（圖／資料照）

關鍵字： SBL籃協李一中籃球洋將選秀薪資上限
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