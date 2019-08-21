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跆協鎖門阻臨時理事會　應曉薇譴責吳兩平應請辭理事長

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▲▼ 應曉薇與跆協會員爆發衝突 。（圖／記者洪偵源攝）

▲應曉薇。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／台北報導

原訂21日在跆拳道協會6樓會議室舉行的臨時理事會，因跆協大門深鎖無法進行，但罷免現任理事長吳兩平提案連署人數增加到19人，將在22日正式提交，台北市議員、也是跆協理事的應曉薇發聲明譴責，指出吳兩平行為多次引起反彈，希望他自己請辭。

應曉薇曾在7月29日的理監事聯席會上，提出罷免吳兩平，當時雖引發正反雙方激烈口角，但連署仍然達門檻，13張贊成票達到當時2分之1出席、3分之1同意的門檻，但理事會當時未送件。

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跆協副理事長張火爐指出，希望召開臨時理事會，就是希望拉高罷免提案連署人數，強化正當性，同時希望在會議留下此決議紀錄，以證明依法有據，且此會議是呈報體育署與內政部核准後召開。

不過21日下午，理事們因跆協將5樓辦公室的鐵門關上並上鎖，而前往6樓會議室必須經過這道鐵門，加上依照規定不能臨時更換場地，於是取得理事代表同意後，請來鎖匠協助，但鎖匠表示門是由裡面反鎖。

應曉薇聲明中指出：「吳兩平理事長因官司纏身怕被罷免，竟換鎖不讓體育署官員及20位理事進協會辦公室開會，鎖匠表示，疑協會裡面有人反鎖拒開，更引起全體理事憤怒，除決定儘快罷免理事長。」

吳兩平遭指控任用親屬在跆協任職違反國體法，疑似不當使用國訓中心的出國、訓練費用，被指隨隊出國如家庭旅遊，但吳兩平否認這些指控，並交由司法定奪，曾表示查證屬實就下台。

跆協在鐵門上張貼公告，因在苗栗辦理全國青年跆拳賽，協會無人駐守，但鎖匠表示門是從內部反鎖，而吳兩平確實被目擊人在苗栗巨蛋的全青賽會場出現。

應曉薇在聲明中呼籲：「 有理事也表示，吳兩平個人行為世盟、亞盟主席都已聽聞，希望他能自己請辭，不要牽連跆拳道在台多年清譽。」

▲▼ 跆協理事長吳兩平 。（圖／民眾提供使用）

▲吳兩平被目擊人在苗栗全青賽會場。（圖／民眾提供）

關鍵字： 應曉薇
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