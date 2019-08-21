馬大偉解盤／洋基@運動家 「拆」莊 買運動家

▲洋基哈普。（圖／達志影像／美聯社）



馬大偉（前運彩操盤手馬大偉，在火熱美國職棒球季，將從專業與莊家的角度，帶給大家不同的思維與解盤）。

台灣運彩美國職棒大聯盟8月22日單場賽事，由紐約洋基作客奧克蘭運動家賽事，目前運彩盤口開出運動家讓分、大小9.5分。

先發投手分析

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運動家先發菲爾斯(Mike Fiers)本季防禦率3.46，從5月起每個月的平均防禦率都在3.0以下。本季在家防禦率2.89，但生涯投洋基不好，5次先發防禦率5.06。

洋基哈普(J.A. Happ)本季防禦率5.4，表現「平穩」，一路下來就差不多這水準，生涯投運動家還不錯，9次出賽4勝1負防禦率3.96。

莊家思維分析

雙方首戰，運動家取勝，目前美棒專業指標的國際莊家Pinnacle.com開出本場運動家賠率為1.9，認為運動家勝率約52%，算是正常盤。

今日推薦 : 「拆」莊，買運動家不讓分。

今日選擇「拆」莊理由 :

這場正常盤，走正常分析。洋基打弱隊很猛，但對上實力相差不遠的對手，先發投手的缺點就暴露出來。哈普出場就是看天吃飯，但就算拿出較好的表現，洋基也不一定能從運動家菲爾斯手中討到便宜。運動家往年8、9月常很猛，近6戰5勝，跟順風的運動家走。

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