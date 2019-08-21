運動雲

>

馬大偉解盤／洋基@運動家 「拆」莊 買運動家

ETtoday運動雲

▲▼洋基哈普。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基哈普。（圖／達志影像／美聯社）

馬大偉（前運彩操盤手馬大偉，在火熱美國職棒球季，將從專業與莊家的角度，帶給大家不同的思維與解盤）。

台灣運彩美國職棒大聯盟8月22日單場賽事，由紐約洋基作客奧克蘭運動家賽事，目前運彩盤口開出運動家讓分、大小9.5分。

先發投手分析

請繼續往下閱讀...

運動家先發菲爾斯(Mike Fiers)本季防禦率3.46，從5月起每個月的平均防禦率都在3.0以下。本季在家防禦率2.89，但生涯投洋基不好，5次先發防禦率5.06。

洋基哈普(J.A. Happ)本季防禦率5.4，表現「平穩」，一路下來就差不多這水準，生涯投運動家還不錯，9次出賽4勝1負防禦率3.96。

莊家思維分析

雙方首戰，運動家取勝，目前美棒專業指標的國際莊家Pinnacle.com開出本場運動家賠率為1.9，認為運動家勝率約52%，算是正常盤。

今日推薦 : 「拆」莊，買運動家不讓分。

今日選擇「拆」莊理由 :

這場正常盤，走正常分析。洋基打弱隊很猛，但對上實力相差不遠的對手，先發投手的缺點就暴露出來。哈普出場就是看天吃飯，但就算拿出較好的表現，洋基也不一定能從運動家菲爾斯手中討到便宜。運動家往年8、9月常很猛，近6戰5勝，跟順風的運動家走。

個人平台近12周有10周爽賺，歡迎上我平台跟我的注單一起賺 www.pressplay.cc/davidma 或搜尋馬大偉。更多優質運彩分析師請上運彩貓平台 : www.wwincat.com

關鍵字： 馬大偉解盤洋基運動家
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

世羽賽／世界球后山口茜首戰爆冷　遭星國小將直落二32強止步

劉錚成非凡12唯一出征台將　CBA 3隊帶多位NBA資歷外援

中職／鄭凱文再1勝及1中繼　將創歷史大紀錄

中職／終於有進度　兄弟再簽4新人

韓職／索沙到韓職還是宰殺　已奪7連勝再拚單季10勝

詹皇連3年榮登菜鳥最愛球員　柯瑞竟0票！灣區記者點出原因

中職／鄧志偉受限註冊規定　代班吉祥物感染隊友

全壘打滿天飛有夠難看　名人堂球星：已經不是棒球了

SBL／第17季新人選秀報名倒數　王柏智確定參選

日職／王柏融恐中斷連3年進打擊榜　網友悲報台日差距

熱門新聞

世羽賽／世界球后山口茜首戰爆冷　遭星國小將直落二32強止步

劉錚成非凡12唯一出征台將　CBA 3隊帶多位NBA資歷外援

中職／鄭凱文再1勝及1中繼　將創歷史大紀錄

中職／終於有進度　兄弟再簽4新人

韓職／索沙到韓職還是宰殺　已奪7連勝再拚單季10勝

詹皇連3年榮登菜鳥最愛球員　柯瑞竟0票！灣區記者點出原因

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2搶抽限量恰恰引退賽票

3陳俊秀轟出台南球場史上第1400轟

4憂本土遭壓縮　SBL拒收UBA外籍生

5蘇智傑回敬陽春砲　3局猿1：1獅

熱門新聞

1山口茜首戰爆冷　遭直落二32強止步

2劉錚成非凡12唯一出征台將

3鄭凱文再1勝及1中繼　將創歷史大紀錄

4有進度了　兄弟再簽4新人

5索沙到韓職還是宰殺　已奪7連勝

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

熱門影音

全站熱門影音

第一年球員花費將破5000萬！味全：簽不下徐若熙可能交易

游霆崴6局好投、高國輝猛打　富邦6比2氣走統一

中華職棒30周年08/13~08/18精彩投打(打者篇)

中華職棒30年_宣傳片

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

影片曝光！台鐵奧客羞辱站務員　副站長當場「解除契約」拒載他　

被暴雨沖進抽水站！汪困7米圍牆　「貼壁悲鳴」等救援...結局暖哭網

駕駛苦嘆「才0.5秒要我怎麼閃」撞癱違規騎士崩潰：要賠400萬

2女國小運動場夜跑「險遭性侵」　勇女警1人攀牆爆氣狂追逮惡狼！

台灣第一人！10歲男孩摘下冠軍杯　《寶可夢》世界大賽全程披國旗上陣
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366