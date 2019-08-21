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中職／邱志恆零簽圓夢加入兄弟　從小獅迷但最愛彭政閔

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▲▼2019中華職棒新人球員選拔會,中職選秀,中信兄弟邱志恆。（圖／記者季相儒攝）

▲邱志恆。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／台中報導

中信兄弟21日宣布簽下4新人，最後一輪的穀保強打邱志恆沒有簽約金，一軍月薪7萬、二軍月薪5萬，另有激勵獎金80萬。雖然選秀輪次以及條件不太理想，但不影響邱志恆挑戰職棒的決心，最終順利加入兄弟，他也很開心能與偶像「恰恰」彭政閔同隊。

邱志恆高一時期就被教練團視為當家第4棒人選，入選U18國手後陷入大低潮，一路起伏很大，接下來2年沒有高一時來得穩定，但最終仍決定提前挑戰職棒，「高三這年真的不理想，但選前家人和學長持續鼓勵我，想說還是挑戰看看，沒有被選到就去念大學，也不會有損失。」

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在第8輪被兄弟相中，邱志恆帶著笑容說：「很開心啊，畢竟這是從小打棒球以來的夢想，或許輪次順位不好，但至少能夠擠進這道窄門。」中山國中學長姚雨翔也叮嚀他，進來之後要做好心理準備，「很多事情跟以往碰到的都很不同，他說，自己要再慢慢體會，好好加油。」

能夠與偶像彭政閔同隊，邱志恆難掩興奮，「我很欣賞恰哥在場上的打球態度，算是給我一個榜樣。」有趣的是，邱志恆喜歡的球隊並非兄弟，而是統一獅，他笑說：「我可能比較古怪...不知道為什麼，從小就很喜歡統一獅，很欣賞他們的傳統球風，但我最喜歡的是恰恰。」

關鍵字： 中信兄弟中華職棒中職邱志恆
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