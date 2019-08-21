跆協罷免理事長提案連署達19人　22日正式送件

▲跆協理事會抗議理事長吳兩平將辦公室鎖上。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／台北報導

原訂21日在跆協6樓辦公室召開的臨時理事會，雖因跆協大門深鎖無法召開，但罷免現任理事長吳兩平提案連署從13人同意增加到19人，將在22日正式送件給體育署與跆協。

21日的臨時理事會雖然訂於跆協6樓會議室進行，但因跆協將辦公室大門上鎖，副理事長張火爐找來鎖匠也因門是從裡面反鎖無法打開，又依規定無法臨時更換場地而宣告流會。

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不過7月29日的理監事聯席會，雖然會議因取消又臨時召開，不合規定被體育署認定會議無效，但連署不須在會議上決議，只要連署通過就成立，當時有13票同意罷免提案。

但當時連署通過後，理事會並未送件，跆協副理事長張火爐表示，希望提高罷免的正當性，再增加連署數量，並希望在理事會議上保留此提案紀錄，證明依法有據。

罷免提案需要35名理事中，2分之1以上人數出席，3分之1以上同意才通過，當時13人同意雖達門檻，但是依規定，投票者有3天時間保留決議，可接受勸退，提高連署人數較為保險。

臨時理事會依照規定，無法臨時更換場地，就算在同地址，沒在呈報的6樓同樣無效，但連署不需要在理事會上通過才算數，理事會雖後在跆協附近進行小組討論，並將連署人數增加到19人。

理事會預定22日送件，正本送交跆協，副本送交體育署與內政部，送件完成後，吳兩平有15天答辯時間，有權不答辯，並在之後召開的理事會上進行罷免案投票。

張火爐表示，罷免提案與臨時理事會都是依照規定進行，一切於法有據，如果罷免通過就是重選，沒通過吳兩平就繼續當理事長，都按照規矩來。