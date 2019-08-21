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不斷更新／蘇智傑回敬陽春砲　3局結束桃猿1：1統一

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▲▼0705 中職統一VS桃猿-蘇智傑。（圖／記者黃克翔攝）

▲蘇智傑2下轟出陽春砲。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃詩崴／新莊報導

統一獅21日主場持續迎戰Lamigo桃猿，統一推出本土左投江辰晏掛帥先發，這也將是他生涯首度對上桃猿洋投尼克斯（Michael Nix）。1下尼克斯飆出3次三振。2上陳俊秀陽春砲。2下蘇智傑也回敬一發陽春砲。3局結束，桃猿1：1統一。

1局上，桃猿進攻，陳晨威左外野一壘安打，林立遭到三振、跑者盜二壘失敗遭觸殺，藍寅倫中外野飛球遭接殺。

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1局下，統一進攻，林靖凱遭到三振，林安可遭到三振，潘武雄遭到三振。

2局上，桃猿進攻，林泓育二壘滾地遭刺殺，陳俊秀左外野陽春全壘打，朱育賢遭到三振，郭嚴文遭到三振。

2局下，統一進攻，陳鏞基遭到三振，蘇智傑右外野陽春全壘打，鄧志偉左外野飛球遭接殺，林祖傑一壘上空飛球遭接殺。

3局上，桃猿進攻，廖健富選到四壞保送，林承飛成功犧牲觸擊送跑者上二壘，陳晨威遭到三振，林立二壘滾地遭刺殺。

3局下，統一進攻，林祐樂選到四壞保送，莊駿凱選到四壞保送，林靖凱游擊滾地刺殺，林安可遭到三振。

尼克斯本季22場先發，戰績11勝5敗，136.1局被敲135安，包含8支全壘打，108次三振，41次四死球，防禦率3.43，WHIP值1.28，今年遭遇統一8場，取得4勝2敗，對戰防禦率3.91，對戰被打擊率0.251，曾被蘇智傑、潘武雄敲過全壘打。

江辰晏本季17場出賽，16場先發，戰績4勝7敗，85.2局被擊出100支安打，包括12支全壘打，76次三振，43次四死球，防禦率4.94，WHIP值1.56，今年碰過桃猿5場，吞2敗，對戰防禦率7.54，對戰被打擊率0.319，曾被陳晨威、朱育賢、林泓育敲過全壘打。

Lamigo桃猿先發打線如下，一棒中外野手陳晨威、二棒三壘手林立、三棒右外野手藍寅倫、四棒指定打擊林泓育、五棒一壘手陳俊秀、六棒左外野手朱育賢、七棒二壘手郭嚴文、八棒捕手廖健富、九棒游擊手林承飛。

統一獅先發打線如下，一棒二壘手林靖凱、二棒右外野手林安可、三棒指定打擊潘武雄、四棒三壘手陳鏞基、五棒左外野手蘇智傑、六棒一壘手鄧志偉、七棒游擊手林祖傑、八棒捕手林祐樂、九棒中外野手莊駿凱。

關鍵字： 中華職棒Lamigo桃猿統一獅
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