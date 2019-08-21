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涉及種族歧視林書豪　《ESPN》前編輯人生轉彎當神父 

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▲《ESPN》前編輯費德里柯轉行當神父 。（圖／翻攝自費德里柯推特）

▲《ESPN》前編輯費德里柯（中）轉行當神父 。（圖／翻攝自費德里柯推特）

記者林育正／綜合報導

2012年林來瘋時期，《ESPN》前編輯費德里柯(Anthony Federico)因下標用字遣詞不當而被指控種族歧視，最後被開除離開運動圈。7年過去，卻成為撫慰人心的天主教神父。

費德里柯當時為《ESPN》app下的標題被認為有種族歧視的意味，也讓他的人生歷經大轉彎。今年6月他正式被任命為天主教神父，分配到康乃狄克州的柴郡。想到7年前的事件，當時的記憶仍讓他感到悲痛。「但現在我感到自由和解脫，那時候我並沒有對任何人表示不善的意思。」

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美國時間2012年2月17日，28歲的費德里柯為手機版網頁的夜班編輯，必須為新聞下標。那天晚上林書豪率領的尼克敗給紐奧良黃蜂中止7連勝，林書豪表現不佳。凌晨2點半，他正要為一篇關於林書豪首次先發卻表現不及格的專欄下標。

「我要想出一個與文章內容契合的標題，表達出他在一陣神奇表現之後，暴露了弱點。我的標題寫上‘Chink in the Armor’（盔甲上的縫隙，Chink 為形容華人眼睛細小的侮辱性詞彙）來形容他先發，卻不符期待的表現。」

▲「林來瘋」滿週年，安東尼認為難再見如此表現。(圖／達志影像／美聯社)

▲林書豪在尼克創造「林來瘋」傳奇。(圖／達志影像／美聯社)

半個小時之內這則新聞標題在社群媒體上瘋傳，負評如潮。許多人都認為，這對華人身份的林書豪帶有種族歧視的意味。看見標題以並非原意遭到曲解，費德里柯感到恐懼、心神不安，甚至在廁所吐了。凌晨3點半他開車到父母在附近的住處，向他們解釋事情來龍去脈，希望風頭趕快過去，但並未如願以償。

「接下來幾天是我人生最慘的日子，我的名字和地址被泄露給媒體。許多車輛、記者和攝影記者追著我和爸媽跑。」幾天後費德里柯被開除，運動媒體生涯岌岌可危，取而代之的是狗仔和辱罵。「我感到非常憂鬱，是我人生最難熬的一個月。」

一個月後，他在康乃狄克州斯坦福的運動媒體公司《 LiveClips》找到工作。這時間他也在紐約和林書豪碰面共進午餐。「他想要讓我知道，他並不認為標題有什麼惡意。」他說。費德里柯的新工作著重在營運而非報導層面，因此上班時間正常，而不需輪值夜班。

▲林書豪曾在林來瘋時期作客暴龍一役，上演三分絕殺。（圖／達志影像／美聯社）

午餐休息時間，他走在斯坦福市區時會經過聖約翰教堂，而那裡每日舉辦中午彌撒。費德里柯信奉天主教，但並不常參與教會活動，不了解天主教彌撒每日舉辦。「第一天經過看起來不錯，第二天我又走過，第三天我決定進入看看是怎麼回事。」

參加過一次，午間彌撒逐漸成為他每日的行程，他也帶著好奇的同事一起前往，儘管有些人並不是天主教徒。之後彌撒和天主教也成為同事之間的共同話題。他希望更深入了解天主教，讓他能夠向同事解釋。1年半之後，他感受到成為神父的強烈欲望。「我希望在生命中能擁有更多，不只有運動媒體，而是對世界能有更長遠的影響。」

他google搜尋「如何成為天主教神父」，並且和斯坦福教區的職涯導師談過。雖然對於無法擁有交往伴侶和養育家庭感到害怕，但他聽從媽媽的建議。「你還怕去神學院嗎？那就抱著恐懼去吧，去面對你的恐懼。如果不給自己一次機會，你會總是想著，如何當時付諸行動會怎樣。」

他最後進入華盛頓DC的天主教大學就讀。「我覺得我可能讀一學期就會感到厭倦然後離開，結果卻讀了6年。」他也思考林書豪的事件，如何影響他的決定，最後成為一名神父。「我感覺到接受感召而踏上這條路，這是上帝吸引我的注意，要我走的路。」

▲《ESPN》前編輯費德里柯轉行當神父 。（圖／翻攝自費德里柯推特）

▲費德里柯獲得父母支持。（圖／翻攝自費德里柯推特）

關鍵字： 林書豪種族歧視
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