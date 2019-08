涉及種族歧視林書豪　《ESPN》前編輯人生轉彎當神父 

▲《ESPN》前編輯費德里柯(中)轉行當神父 。(圖/翻攝自費德里柯推特)



記者林育正/綜合報導

2012年林來瘋時期,《ESPN》前編輯費德里柯(Anthony Federico)因下標用字遣詞不當而被指控種族歧視,最後被開除離開運動圈。7年過去,卻成為撫慰人心的天主教神父。

費德里柯當時為《ESPN》app下的標題被認為有種族歧視的意味,也讓他的人生歷經大轉彎。今年6月他正式被任命為天主教神父,分配到康乃狄克州的柴郡。想到7年前的事件,當時的記憶仍讓他感到悲痛。「但現在我感到自由和解脫,那時候我並沒有對任何人表示不善的意思。」

美國時間2012年2月17日,28歲的費德里柯為手機版網頁的夜班編輯,必須為新聞下標。那天晚上林書豪率領的尼克敗給紐奧良黃蜂中止7連勝,林書豪表現不佳。凌晨2點半,他正要為一篇關於林書豪首次先發卻表現不及格的專欄下標。

「我要想出一個與文章內容契合的標題,表達出他在一陣神奇表現之後,暴露了弱點。我的標題寫上‘Chink in the Armor’(盔甲上的縫隙,Chink 為形容華人眼睛細小的侮辱性詞彙)來形容他先發,卻不符期待的表現。」

▲林書豪在尼克創造「林來瘋」傳奇。(圖/達志影像/美聯社)



半個小時之內這則新聞標題在社群媒體上瘋傳,負評如潮。許多人都認為,這對華人身份的林書豪帶有種族歧視的意味。看見標題以並非原意遭到曲解,費德里柯感到恐懼、心神不安,甚至在廁所吐了。凌晨3點半他開車到父母在附近的住處,向他們解釋事情來龍去脈,希望風頭趕快過去,但並未如願以償。

「接下來幾天是我人生最慘的日子,我的名字和地址被泄露給媒體。許多車輛、記者和攝影記者追著我和爸媽跑。」幾天後費德里柯被開除,運動媒體生涯岌岌可危,取而代之的是狗仔和辱罵。「我感到非常憂鬱,是我人生最難熬的一個月。」

一個月後,他在康乃狄克州斯坦福的運動媒體公司《 LiveClips》找到工作。這時間他也在紐約和林書豪碰面共進午餐。「他想要讓我知道,他並不認為標題有什麼惡意。」他說。費德里柯的新工作著重在營運而非報導層面,因此上班時間正常,而不需輪值夜班。

午餐休息時間,他走在斯坦福市區時會經過聖約翰教堂,而那裡每日舉辦中午彌撒。費德里柯信奉天主教,但並不常參與教會活動,不了解天主教彌撒每日舉辦。「第一天經過看起來不錯,第二天我又走過,第三天我決定進入看看是怎麼回事。」

參加過一次,午間彌撒逐漸成為他每日的行程,他也帶著好奇的同事一起前往,儘管有些人並不是天主教徒。之後彌撒和天主教也成為同事之間的共同話題。他希望更深入了解天主教,讓他能夠向同事解釋。1年半之後,他感受到成為神父的強烈欲望。「我希望在生命中能擁有更多,不只有運動媒體,而是對世界能有更長遠的影響。」

他google搜尋「如何成為天主教神父」,並且和斯坦福教區的職涯導師談過。雖然對於無法擁有交往伴侶和養育家庭感到害怕,但他聽從媽媽的建議。「你還怕去神學院嗎?那就抱著恐懼去吧,去面對你的恐懼。如果不給自己一次機會,你會總是想著,如何當時付諸行動會怎樣。」

Hundreds venerating the Cross on Good Friday. Became heavy and I wanted to put it down. Looked at those still waiting -all ages and races and walks of life- and saw the Church. Major pre-priest moment. A priest lifts Jesus up (or lowers him down) so his people can encounter him. pic.twitter.com/95tkU6Tkc2