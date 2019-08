林書豪中國行體驗京劇化身趙子龍　拿毛筆寫媽媽名字幫慶生

▲林書豪中國行寫毛筆。(圖/翻攝自林書豪官方IG、微博)

記者游郁香/綜合報導

台裔控衛林書豪18日開始展開為期6天的中國行,第一站來到北京,除了體驗傳統的京劇服裝和妝容,化身三國時期蜀國名將趙子龍,也拿起毛筆寫中文,他寫下林媽媽的名字吳信信,還在旁邊畫上愛心,他也將自己的「毛筆作品」上傳到個人IG限時動態,祝福媽媽生日快樂。

Highlights of @JLin7 X #Xtep China event Day 2 on August 20 in Beijing: Beijing Opera, Chinese calligraphy, fans meet-and-greet, gift. #MamaLin#ToDoAsIBelieve #行我所信 pic.twitter.com/mnntgu7uH7