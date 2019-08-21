林書豪中國行體驗京劇化身趙子龍　拿毛筆寫媽媽名字幫慶生

▲林書豪中國行寫毛筆。（圖／翻攝自林書豪官方IG、微博）

記者游郁香／綜合報導

台裔控衛林書豪18日開始展開為期6天的中國行，第一站來到北京，除了體驗傳統的京劇服裝和妝容，化身三國時期蜀國名將趙子龍，也拿起毛筆寫中文，他寫下林媽媽的名字吳信信，還在旁邊畫上愛心，他也將自己的「毛筆作品」上傳到個人IG限時動態，祝福媽媽生日快樂。

雖然林書豪曾在返台活動上坦言，在遲遲未確定下一個落腳處之下，他內心有些抗拒進行亞洲行，但面對熱情支持他的球迷，他仍展露出笑顏，親切地與粉絲互動。對於中國記者宋翔爆料他「無限接近」簽約CBA球隊北京首鋼，他則出面澄清，「只有我所說的才是官方訊息。」

▲林書豪展開中國行會球迷。（圖／翻攝自林書豪官方微博）

林書豪18日展開中國行會球迷，第一站來到北京，他體驗了當地京劇服裝和妝容，變身三國時期蜀漢武將趙子龍，有模有樣學起京劇的腔調，畫面相當逗趣。「豪小子」也拿起毛筆寫中文，他寫下的是媽媽吳信信的名字，還在旁邊畫上愛心，並將這個作品上傳到個人IG寫道，「媽媽生日快樂，愛妳。」

雖然至今仍未獲得任何NBA隊伍青睞，但林書豪沒有失去信心，他近日接受大陸媒體《虎撲》專訪時表示，未來的目標還是成為自己想成為的球員，「我知道我可以打得越來越好，我知道我的表現可以比以前更好。」

▲林書豪展開中國行會球迷。（圖／翻攝自林書豪官方微博）