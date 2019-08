布克訓練被包夾不爽　被酸以前Kobe都希望3夾

▲布克被包夾卻不爽。(圖/達志影像/美聯社)



記者張曜麟/綜合報導

NBA進入休賽季,許多球員都會連同好友一起進行訓練,而太陽當家後衛布克(Devin Booker)近期就和西蒙斯(Ben Simmons)一同集訓,不過他在底角接球時,卻遭到2人包夾,對此他卻不太高興表示不要來包夾我,因為整季都是這樣,這樣的影片一出,許多人都看不太下去,華盛頓大學的助教康洛伊(Will Conroy)更直言,過去布萊恩(Kobe Bryant)都是要別人去三夾他。

布克身為聯盟最好的得分手之一,被太陽選進後就一直是球隊的頭號進攻人物,先前因為太陽沒了季後賽資格,他更一舉在比賽中刷了單場70分,是近年單場最高得分。現在布克也和西蒙斯一起在為新賽季做準備,不過在訓練過程中,布克卻在底角慘遭對手包夾,對此布克有點不爽的表示,「兄弟,在這種場地就別包夾了吧,我整個賽季都是這種糟糕的待遇,讓我們好好打比賽吧。」

Booker: "We not doubling in open gym. I get that s--t all season. … Let’s work on our game, bro."



Joakim: "Yeah, we are. It’s part of the game."



(via @swishcultures_) pic.twitter.com/mAM9K84d6u