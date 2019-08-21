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布克訓練被包夾不爽　被酸以前Kobe都希望3夾

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▲太陽布克單場70分，史上第6高。（圖／達志影像／美聯社）

▲布克被包夾卻不爽。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

NBA進入休賽季，許多球員都會連同好友一起進行訓練，而太陽當家後衛布克(Devin Booker)近期就和西蒙斯(Ben Simmons)一同集訓，不過他在底角接球時，卻遭到2人包夾，對此他卻不太高興表示不要來包夾我，因為整季都是這樣，這樣的影片一出，許多人都看不太下去，華盛頓大學的助教康洛伊(Will Conroy)更直言，過去布萊恩(Kobe Bryant)都是要別人去三夾他。

布克身為聯盟最好的得分手之一，被太陽選進後就一直是球隊的頭號進攻人物，先前因為太陽沒了季後賽資格，他更一舉在比賽中刷了單場70分，是近年單場最高得分。現在布克也和西蒙斯一起在為新賽季做準備，不過在訓練過程中，布克卻在底角慘遭對手包夾，對此布克有點不爽的表示，「兄弟，在這種場地就別包夾了吧，我整個賽季都是這種糟糕的待遇，讓我們好好打比賽吧。」

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對於布克這樣的言論，許多球迷也看不下去，認為訓練應該也是要全力以赴，不該被包夾就放棄，而華盛頓大學的助教同時也是前灰狼球員的康洛伊同樣發表自己看法，「記得2006年季後賽和湖人交手，我們一直包夾kobe，他一次都沒有生氣，一次都沒有傳球，並且還說『你們最好安排3個人來防守我』那一年他對決小牛的時候，才3節就砍了60分。」

其實一直以來布克都將「老大」視為偶像，不過他這番言論出來後，許多人就認為布克根本無法與布萊恩相提並論，有球迷更直言現在的球員打球都很軟，也說不刻根本不像布萊恩。

▲湖人布萊恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲Kobe以前經常遭對手包夾。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA布克太陽布萊恩
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