2名多明尼加退役球星　遭指控涉嫌販毒洗錢

▲前大聯盟明星球員卡斯提歐遭控販毒洗錢。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

來自多明尼加的前大聯盟球員道特爾（Octavio Dotel）、卡斯提歐（Luis Castillo），遭多明尼加警方指控涉嫌販毒以及洗錢。兩人都曾經拿過世界大賽冠軍，卡斯提歐更是3度入選明星賽，他也在社群上抱屈表示，「我靠著打棒球賺了幾百萬美金，還需要販毒維生嗎？」

根據《多明尼加日報》報導，當地檢察總長開記者會表示，道特爾跟卡斯提歐日前被逮補。道特爾的4輛車被查扣，他被認為有洗錢嫌疑被收押到拘留所。檢察總長提到他們倆可能與一個18人的犯罪集團有關。此集團以販毒盈利，再透過層層人頭帳戶洗錢。

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▲道特爾生涯效力過13支球隊。（圖／達志影像／美聯社）



45歲的道特爾是名右投手，在1999年初登上大聯盟舞台，征戰15個賽季總共效力過13支球隊，在2011年時效力紅雀也拿過世界大賽冠軍。生涯後期多擔任牛棚角色，總計出賽758場，59勝，50敗，防禦率3.78。

今年44歲的卡斯提歐，是名左右開弓的二壘手，1996年在馬林魚初上大聯盟，最後一次出賽是在2010年效力大都會。2003年他也為馬林魚拿下隊史首座世界大賽冠軍。卡斯提歐曾經3度入選明星賽、3次金手套、2次國聯盜壘王。

▲卡斯提歐（右）。（圖／達志影像／美聯社）



卡斯提歐也在IG上叫屈，「我打棒球就賺了幾百萬美金，還需要販毒嗎？」，並且還發文表示，「只有上帝知道真相，但看來上帝已經不在了。」