運動雲

>

Super Star體表會武術結合科技　安心亞演繹仙氣武俠

ETtoday運動雲

▲安心亞。（圖／翻攝自安心亞粉專）

▲安心亞將參與體表會武術演出。（圖／翻攝自安心亞粉專）

體育中心／綜合報導

由教育部體育署主辦的108年SUPER STAR體育表演會將於9月21日台北小巨蛋盛大登場，武術項目邀請舞臺高空懸吊設計團隊「舞。空。術」和藝人安心亞共同演出，帶給觀眾前所未有的視覺饗宴，《ETtoday運動雲》也將提供現場直播。

舞空術藝術總監劉士毅畢業於復興劇校、台灣戲曲學院，今(108)年再度受邀登上體表會，和母校的台灣特技團以及藝人安心亞共同演出，為觀眾帶來精彩的高空表演。

請繼續往下閱讀...

團員們都具有專業特技背景，不僅可以在幕後操作鋼絲技術，同時也能擔綱台前的特技演員。本次表演回歸初心，劉士毅說，「追求了15年的時間，一路玩到科技技術，又回過頭來去尋找物理跟人力的平衡點，去呈現高空中的飄浮感。」

▲劉士毅老師示範武俠場景裡的優雅、仙氣的高空降落。（圖／體育署提供）

▲劉士毅老師示範武俠場景裡的優雅、仙氣的高空降落。（圖／體育署提供）

這次舞空術團隊尋求突破，以武俠為主題，首度將工業機械手臂帶入表演，運用高空技術和科技技術，整合南拳北腿、刀槍劍棍，在舞臺上呈現現代武林的概念，並且借助機械手臂去配合表演者的步伐，然而機械手臂與表演者的配合需要複雜、高難度的操控技術，舞空術團隊更特別邀請工研院合作，協助克服機器上的困難。

「表演成功固然重要，可是在我們團隊最高宗旨是—安全」負責高空架設的陳咨瑋說道，有別於其他商演是在高度較低的空間表演，小巨蛋的表演環境寬敞，為了在安全和表演上都能達到高標準，舞空術團隊今年初便著手添購相關器材，並且特別為合作藝人安心亞客製一套好來塢特技演員等級的安全衣，以避免危險發生又可達到高難度演出。

劉士毅不諱言將每年的體表會做為團隊的成果展現，會努力克服在舞臺上硬體技術的挑戰，碰撞出新的火花，期望能透過體表會高規格的演出，讓更多觀眾認識，除了電視電影之外，台灣也有一群人正從事著高空特技及舞蹈表演。

▲▼楊丞琳的6個愛情金句。（圖／翻攝自IG）

▲楊丞琳也將現身體表會。（圖／翻攝自IG）

關鍵字： Super Star體表會武術安心亞
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

推薦閱讀

世羽賽／世界球后山口茜首戰爆冷　遭星國小將直落二32強止步

劉錚成非凡12唯一出征台將　CBA 3隊帶多位NBA資歷外援

中職／鄭凱文再1勝及1中繼　將創歷史大紀錄

韓職／索沙到韓職還是宰殺　已奪7連勝再拚單季10勝

詹皇連3年榮登菜鳥最愛球員　柯瑞竟0票！灣區記者點出原因

中職／鄧志偉受限註冊規定　代班吉祥物感染隊友

中職／終於有進度　兄弟再簽4新人

全壘打滿天飛有夠難看　名人堂球星：已經不是棒球了

SBL／第17季新人選秀報名倒數　王柏智確定參選

日職／王柏融恐中斷連3年進打擊榜　網友悲報台日差距

熱門新聞

世羽賽／世界球后山口茜首戰爆冷　遭星國小將直落二32強止步

劉錚成非凡12唯一出征台將　CBA 3隊帶多位NBA資歷外援

中職／鄭凱文再1勝及1中繼　將創歷史大紀錄

韓職／索沙到韓職還是宰殺　已奪7連勝再拚單季10勝

詹皇連3年榮登菜鳥最愛球員　柯瑞竟0票！灣區記者點出原因

中職／鄧志偉受限註冊規定　代班吉祥物感染隊友

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2搶抽限量恰恰引退賽票

3林羿豪靠睡眠調整　最狂睡20小時

4王柏融2上游擊飛球　清宮幸太郎陽春砲

5皮朋稱快艇更強　有多人能守詹皇

熱門新聞

1山口茜首戰爆冷　遭直落二32強止步

2劉錚成非凡12唯一出征台將

3鄭凱文再1勝及1中繼　將創歷史大紀錄

4索沙到韓職還是宰殺　已奪7連勝

5詹皇登菜鳥最愛球員　柯瑞竟0票

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

熱門影音

全站熱門影音

第一年球員花費將破5000萬！味全：簽不下徐若熙可能交易

游霆崴6局好投、高國輝猛打　富邦6比2氣走統一

中華職棒30周年08/13~08/18精彩投打(打者篇)

中華職棒30年_宣傳片

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

影片曝光！台鐵奧客羞辱站務員　副站長當場「解除契約」拒載他　

被暴雨沖進抽水站！汪困7米圍牆　「貼壁悲鳴」等救援...結局暖哭網

駕駛苦嘆「才0.5秒要我怎麼閃」撞癱違規騎士崩潰：要賠400萬

2女國小運動場夜跑「險遭性侵」　勇女警1人攀牆爆氣狂追逮惡狼！

台灣第一人！10歲男孩摘下冠軍杯　《寶可夢》世界大賽全程披國旗上陣
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366