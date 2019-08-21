Super Star體表會武術結合科技　安心亞演繹仙氣武俠

▲安心亞將參與體表會武術演出。（圖／翻攝自安心亞粉專）



體育中心／綜合報導

由教育部體育署主辦的108年SUPER STAR體育表演會將於9月21日台北小巨蛋盛大登場，武術項目邀請舞臺高空懸吊設計團隊「舞。空。術」和藝人安心亞共同演出，帶給觀眾前所未有的視覺饗宴，《ETtoday運動雲》也將提供現場直播。

舞空術藝術總監劉士毅畢業於復興劇校、台灣戲曲學院，今(108)年再度受邀登上體表會，和母校的台灣特技團以及藝人安心亞共同演出，為觀眾帶來精彩的高空表演。

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團員們都具有專業特技背景，不僅可以在幕後操作鋼絲技術，同時也能擔綱台前的特技演員。本次表演回歸初心，劉士毅說，「追求了15年的時間，一路玩到科技技術，又回過頭來去尋找物理跟人力的平衡點，去呈現高空中的飄浮感。」

▲劉士毅老師示範武俠場景裡的優雅、仙氣的高空降落。（圖／體育署提供）



這次舞空術團隊尋求突破，以武俠為主題，首度將工業機械手臂帶入表演，運用高空技術和科技技術，整合南拳北腿、刀槍劍棍，在舞臺上呈現現代武林的概念，並且借助機械手臂去配合表演者的步伐，然而機械手臂與表演者的配合需要複雜、高難度的操控技術，舞空術團隊更特別邀請工研院合作，協助克服機器上的困難。

「表演成功固然重要，可是在我們團隊最高宗旨是—安全」負責高空架設的陳咨瑋說道，有別於其他商演是在高度較低的空間表演，小巨蛋的表演環境寬敞，為了在安全和表演上都能達到高標準，舞空術團隊今年初便著手添購相關器材，並且特別為合作藝人安心亞客製一套好來塢特技演員等級的安全衣，以避免危險發生又可達到高難度演出。

劉士毅不諱言將每年的體表會做為團隊的成果展現，會努力克服在舞臺上硬體技術的挑戰，碰撞出新的火花，期望能透過體表會高規格的演出，讓更多觀眾認識，除了電視電影之外，台灣也有一群人正從事著高空特技及舞蹈表演。

▲楊丞琳也將現身體表會。（圖／翻攝自IG）