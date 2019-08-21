世羽賽／周天成32分鐘直落二輕取克羅埃西亞　率先挺進16強

▲周天成 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年世界羽球錦標賽正在瑞士巴塞爾進行中，男單第二種子的周天成首輪三局過關後，32強賽碰上克羅埃西亞選手金雅克（vonimir DURKINJAK），最終周天成以直落二（21：14、21：10）擊退對手，成為本屆第一位挺進16強的台將。

世界第2的周天成在首輪對上丹麥維汀哈斯（Hans-Kristian Vittinghus），雙方大戰三局，周天成以2比1驚險挺進次輪。周天成次輪對上金雅克，雙方過去從未交手過，不過金雅克目前排名126，和周天成的實力有段落差，周天成輕取過關應該是沒問題。

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本次交手第一局一開始，周天成取得2：0，金雅克連拿2分追上，周天成連拿5分拉開翻差7：3，周天成11：4領先，周天成連拿3分扔握有8分領先優勢，周天成17：9，金雅克連趕4分追上，周天成順利以21：14拿下首局。

第二局一開始，周天成取得7：0的開局，金雅克中止失分，周天成9：2、11：2領先，金雅克連拿2分，不過周天成仍有8分優勢，周天成擴大領先15：6、 17：10，金雅克連追3分，不過周天成先出現賽末點，一個賽末點都沒有浪費，周天成以21：10直落二勝出。

周天成花了32分鐘挺進16強，接下來16強賽將要對上稍晚法國托馬斯（Thomas ROUXEL）和新加坡新秀駱建佑對決後的勝方，力拼突破自己過去世錦賽最佳8強成績，爭取首面獎牌。