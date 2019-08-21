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從皇家來到勇士　腿哥漢米爾頓爽翻：聖誕節提前來了！

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▲▼漢米爾頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲漢米爾頓DFA後來到勇士。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

「腿哥」漢米爾頓（Billy Hamilton）在被皇家指定讓渡（DFA）後，20日被勇士隊撿走。今（21）日他是他身披勇士戰袍初登板，他受訪開心說道：「能夠來到勇士，簡直就像是聖誕節提前到來一樣！」

拋棄漢米爾頓的皇家本季戰績是45勝81敗，要擠進季後賽窄門的機會已經是微乎其微，不過腿哥的新東家勇士，卻是以75勝52敗穩坐國聯東區王位。根據《ESPN》報導，漢米爾頓談到得知被勇士撿走當下的心情：「那天早上當我聽到要加盟勇士的消息，我爽到身體都在抖。」

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今天勇士主場迎戰馬林魚，漢米爾頓在比賽後段上場代打，談到能夠轉戰勇士，他笑著說：「這就像是聖誕節提前到來，能夠來到這裡，成為這支懂得贏球的組織裡，真的十分幸福。」

儘管勇士本季氣勢強大，但現階段也出現傷兵潮，尤其是在外野人手捉襟見肘，馬卡奇斯（Nick Markakis）、英西亞提（Ender Inciarte）、萊利（Austin Riley）全都在10天傷兵名單中，連本季主戰游擊手史旺森（Dansby Swanson）也在其傷兵陣容中。

目前勇士總教練史尼特克（Brian Snitker）預計讓漢米爾頓擔任替補球員，主要擔任代跑或是代打的角色。漢米爾頓對於自己的定位表示，「我想做任何可以幫助到這支球隊的事情，不管是什麼樣的工作，只要有需要我的地方。既使我可能要待在板凳上好幾場，或是只有上場代守的機會，我都會全力以赴。」

▲▼漢米爾頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲漢米爾頓今年在皇家多項數據來到生涯低點。（圖／達志影像／美聯社）

漢米爾頓大聯盟生涯前6年都在紅人隊度過，最著名的紀錄是在小聯盟達成單季155盜。他在2013年首度升上大聯盟，2014年第一個大聯盟完整球季繳出打擊率.250、6支全壘打、48分打點成績，並跑出56次盜壘成功，在當年國聯年度新人王票選榮獲第2名，只輸給去年拿下賽揚獎的大都會強投迪葛隆（Jacob deGrom）。

關鍵字： 大聯盟勇士皇家漢米爾頓Billy Hamilton
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