查普曼光頭神秘力量　打擊低迷剃頭火力超猛

▲運動家金手套三壘手查普曼以光頭造型現身。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

運動家金手套三壘手查普曼(Matt Chapman)在今年明星賽後，曾陷入一陣打擊低潮，多次連續幾場比賽沒有安打演出。不過在美國時間8月9日他以全新光頭造型現身之後，棒子也逐漸加溫，之後還一度連兩戰雙響砲，讓人大讚光頭的強大威力。

明星賽過後前幾場比賽查普曼表現還正常，但之後出現3次連續3場比賽沒有安打，還出現過連5戰熄火，打擊率下滑至2成52。美國時間8月9日他頂著大光頭出現，首打席面對小熊就敲出全壘打。

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這天開始他連續8場比賽打出安打，還有兩戰猛打賞。其他對上巨人和太空人，更是連續兩場比賽雙響砲。這段期間一共打出14支安打，其中有5發全壘打。不過近兩場比賽查普曼又熄火沒安打，光頭神秘力量能維持多久還有待觀察。

其他球隊本季也曾出現球員改變造型來「拐氣」的例子，藍鳥捕手傑森（Danny Jansen）就曾在比賽中刮鬍子，之後上場立刻敲出2分打點一壘安打。

費城人球星哈波(Bryce Harpe)這個月日前把招牌的鬍子剪短後，先是對小熊也敲雙響砲，隔天在9局下變本加厲來一發逆轉滿貫砲。接著下一戰也有全壘打，3天一共敲出4發全壘打進帳10分打點。