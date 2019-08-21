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罷免跆協理事長連署未送件　理事會欲提高連署人數

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▲▼ 跆拳道協會理事長吳兩平，監事趙安華 。（圖／記者洪偵源攝）

▲理事會提案罷免現任理事長吳兩平。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／台北報導

跆拳道協會原訂21日召開的臨時理事會，最主要議題就是提高罷免現任理事長吳兩平的連署數量，雖然7月29日已經連署通過，但理事會未送件，希望提高連署人數，但因協會大門深鎖無法召開，只能擇期再開。

罷免理事長吳兩平提議，在7月29日於跆協6樓會議室進行的理監事聯席會，由遞補理事應曉薇提出罷免吳兩平，場面雖一度火爆，後來體育署認定，該次會議已經報請內政部延期卻又召開，會議實屬無效，但連署只要達成門檻，不須在會議上通過，因此罷免提案有效。

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罷免提案需要超過2分之1成員出席，3分之1連署，7月29日在35席理事中，出席數達2分之1門檻，原有15張同意票，但有兩席遞補理事不具投票資格，因此為13票，但仍達3分之1的條件。

不過當時理事會未將連署提案送交內政部與體育署，跆協副理事長張火爐指出，希望提高連署的門檻，加強罷免的正當性，原本也計劃在此次臨時理事會中決議通過送件，證明提案合法性，但協會卻把大門鎖上。

由於臨時理事會報請內政部與體育署的開會地點是跆協會於中山北路的6樓，但在4樓到5樓樓間的大門深鎖，請鎖匠來也打不開，由於會議報請地點是6樓，就算在1樓召開會議也無效。

據了解，前次13票通過罷免提案雖然有效，但理事會希望將連署數提高到19到20人，因為依規定，連署通過後有3天的勸退的「運作時間」，13票若少掉2票或以上，就可能未達門檻，因此增加到19到20票是較為保險的作法。

跆協在大門張貼公告，因在苗栗舉行全國青少年錦標賽，協會無人駐守，但鎖匠指出，鐵門是由內部反鎖才打不開，表示可能協會仍有人留守。但目前臨時理事會已經確定流會，宣告擇日再開。

關鍵字： 跆協吳兩平
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