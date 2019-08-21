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世籃賽／巴西12人名單公佈　巴柏沙、瓦萊喬領軍出征

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▲▼世籃資格賽，巴西，巴伯沙（Leandro Barbosa）。（圖／FIBA官網）

▲巴柏沙。（圖／FIBA官網）

記者張曜麟／綜合報導

南美勁旅巴西今年世籃賽仍是以老將當作核心出戰，距離開打僅剩下10天，他們也將在接下來的時間與中國進行2場熱身賽，對此巴西也公佈了最後12人名單，將由巴柏沙(Leandro Barbosa)、瓦萊喬(Anderson Varejao)領軍出戰。

先前巴西公佈的15人訓練營名單中，有著「巴西閃電」之稱的巴柏沙再次入選，雖然已經36歲，但在去年底的資格賽中，面對多明尼加，他僅登場19分鐘就攻下20分，效率極高同時也證明自己身手依然保有一定水準；這也是他生涯第5次參加世界盃。

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▲fiba世界盃資格賽，巴西，瓦萊喬（anderson varejao）。（圖／FIBA官網）

▲瓦萊喬。（圖／FIBA官網）

除了巴柏沙之外，同樣是國家隊常客的「巴西影帝」瓦萊喬(Anderson Varejao)今年也入選，他將跟巴柏沙一起帶領年輕小將一同征戰。另外12人名單中，還有已經在NBA打了4季的費里西歐(Cristiano Felicio)，上賽季他為公牛出戰60場比賽，場均可以繳出4分、3.6籃板；征戰多年已經高齡39歲的賈西亞(Alex Garcia)同樣也入選最後名單。

接下來巴西將要和中國進行2場的熱身賽，這也是本屆世界盃最後的熱身賽，對於中國而言，他們也將在賽後公佈最後的12人名單。而過去在里約奧運以及先前的熱身賽，巴西與中國都有過交手，中國都是落敗的一方，兩隊也會在最後的對決中做出調整。今年巴西分在F組，同組的還有紐西蘭、希臘、蒙特內哥羅，將要力爭小組前2晉級。

▲巴西名單。（圖／翻攝自FIBA官網）

▲巴西名單。（圖／翻攝自FIBA官網）

關鍵字： 世籃賽巴西巴柏沙瓦萊喬
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