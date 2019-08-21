「小蝶王」王冠閎出征世青錦標賽　目標奧運A標台灣歷史第3位

▲王冠閎。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／綜合報導

FINA布達佩斯世界青少年游泳錦標賽將在8月20到25日舉行，本次台灣只有派出「建中蝶王」王冠閎一人出賽。王冠閎為台灣第2位200公尺蝶式游進1分58秒選手，今年度也曾打破100公尺蝶式全國紀錄，被期待能夠成為台灣歷史第3位奧運A標游泳選手。

2年一度的世青錦標賽邁入第7屆，這項賽事限制14到17歲女子選手，以及15到18歲男子選手，而這次台灣僅黃智勇教練帶領王冠閎出賽，並於18日提前抵達布達佩斯，備戰8月21日的100公尺蝶式以及8月25日的200公尺蝶式。

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年僅17歲的王冠閎，在2017年全運會200公尺蝶式游出1分58秒23的佳績，成為台灣歷史第2位突破「2分鐘障礙」的選手，今年全中運100公尺蝶式以53秒51掛上生涯第一個全國紀錄，雖然相隔不到1週的全大運被中興大學朱宸平要回全國紀錄榜，但王冠閎仍是台灣泳壇備受期待的未來之星。而他也在7月光州世錦賽以1分57秒21，創下個人200公尺蝶式最佳成績，世界總排名第19名、亞洲第2快。

王星皓在香港公開賽400公尺混合式達到東京奧運A標，與1996年的林季嬋，成為台灣歷史唯二達到奧運A標游泳選手。而王冠閎在今年全中運時就表示，奧運A標也是他這兩年的終極目標，他希望能夠透過高規格的世青錦標賽激勵自己，一舉達到目標。

世青錦標賽100、200公尺蝶式大會紀錄，皆為今年光州世錦賽締造200公尺蝶式新世界紀錄的匈牙利超新星米拉克（Kristof Milak）在2017年所寫下，100公尺成績為51秒08，200公尺則是1分53秒87。而東京奧運100公尺蝶式A標為51秒96，200公尺為1分56秒48。