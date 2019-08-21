U15亞洲盃／黃保羅4局7K無失分　中華扣倒菲律賓

▲U15亞洲盃中華隊。（圖／棒協提供）

記者歐建智／綜合報導

2019年BFA亞洲青少棒錦標賽21日進行預賽最後一場比賽，中華隊迎戰菲律賓，中華隊由黃保羅先發，他繳出4局7K無失分的，加上中華隊打線在4局下進帳6分大局，終場中華隊就以10比0提前6局擊敗菲律賓隊，以分組第二晉級複賽。

總教練王國慶總教練賽後表示：今天大家正常發揮，雖然昨天輸球很可惜，不過大家還是要把今天比賽完成，今天大家也都很專心去投入比賽，接下來還有一天的休兵日可以調整，要好好準備來面對韓國以及地主中國。

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▲U15亞洲盃中華隊黃保羅先發4局狂飆7K無失分。（圖／棒協提供）

中華隊今天黃保羅先發4局只被擊出2支安打另外送出7次三振，沒有四壞球表現出色，接替上場的黃宥幃也繳出2局1三振無失分。

打線今天也充分發揮，先在第二局靠著林盛恩、呂東瀚安打加上菲律賓投手奉送保送與暴投幫助中華隊攻下2分先馳的點，第四局更是靠著單局5支安打加上5次保送攻下6分大局，最後第六局林盛恩、李俊漢與邱冠維再補上達到扣倒的2分，也幫助中華隊在第六局以10比0擊敗菲律賓隊。

▲U15亞洲盃中華隊林盛恩繳出猛打賞表現最為出色。（圖／棒協提供）