提高罷免理事長連署數　跆協大門深鎖臨時理事會受阻

▲跆協大門深鎖，臨時理事會無法召開。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／台北報導

跆拳道協會21日原訂召開臨時理事會，但開會地點跆協辦公室大門深鎖，找鎖匠開鎖也無法開門，折騰1個多小時後，會議宣告流會並擇期再開。

跆協臨時理事會原訂21日下午1點30分在北市中山北路跆協6樓會議室進行，不過在4樓通往5樓跆協辦公室的樓梯間有一道鐵門阻隔，平常辦公時間都會打開，21日卻關上。

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後來副理事長張火爐決定找鎖匠來開門，並表示協會上班時間應該有人，且辦公室是公共財產，若要追究破門的責任，他願意扛起一切責任。

張火爐指出，臨時理事會報請內政部與體育署核准召開，依法有據，且不能隨意更換地點，體育署也指出，依據法令，地點確實不能隨便更換，若6樓進不去就算在1樓開也不算數。

此次臨時臨時理事會最受矚目的，就是罷免現任理事長吳兩平一案，7月29日雖連署通過，但當時連署只有13份，希望提高到19到20份，因此上次未送件。

張火爐說，罷免案希望提高其正當性，並在臨時理事會上決議，「一切照程序來，罷免過了就改選，不過就吳兩平繼續當理事長。」

後來鎖匠反應，鐵門是從內部反鎖，應該有人在協會，會議宣告流會，理事會成員在一樓門口表達抗議後，表示擇日再召開會議。