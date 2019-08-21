美11州看好湖人下季奪冠　皮朋稱快艇更強：他們太多人能守詹皇

▲快艇強大的前場組合雷納德與喬治。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

蒐集並分析過去2個月美國各州網友在推特上對2019-20賽季NBA總冠軍隊伍的預測，美國博彩網站「Betonline.ag」製作了一張「地圖」，以不同色塊來顯示各州看好的冠軍隊，有多達11州預測湖人能奪冠，是最被看好的隊伍。不過「天下第2人」皮朋(Scottie Pippen)認為快艇比較強，更直言將邁入生涯第17季的詹姆斯(LeBron James)並不難盯防，快艇有多位球員能對付他。

儘管湖人過去6季都被拒於季後賽門外，但今夏他們成功挖角鵜鶘一哥戴維斯(Anthony Davis)，有了詹姆斯與「一眉哥」的明星長人連線，他們竄升為奪冠大熱門，有多達11州的美國球迷預測紫金大軍下季能贏得總冠軍，快艇、公鹿和七六人則各有7州的球迷支持。

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「天下第2人」皮朋近日接受《SLAM》雜誌專訪，也被問到湖人和快艇哪一隊比較強？對此他表示自己更看好快艇，「因為他們上季取得的成績和陣容，他們已經有足夠的自信，感覺他們上季就勝過湖人。」

▲快艇強大的前場組合雷納德與喬治。（圖／達志影像／美聯社）

皮朋說，快艇今夏還得到2屆總決賽FMVP雷納德(Kawhi Leonard)，還有聯盟最優秀的防守者之一喬治(Paul George)，「這讓他們的信心又往上提升；對湖人來說，我不認為一個即將迎接生涯第17季的球員還能將整支球隊扛在肩上。」他直言，有了戴維斯在身邊，詹姆斯勢必會得到一些優勢，但快艇陣中有太多能防守「詹皇」的人。

「快艇已經派比佛利(Patrick Beverly)盯防過他，現在又有雷納德和喬治可以對付他。戴維斯會是很難對位的球員，但也只有他一個，詹姆斯並不會很難對位盯防，他即將進入生涯第17季，而我們正在談論的是還20幾歲的雷納德和喬治。」皮朋說，這可能是雷納德和喬治「接棒」的時刻，讓快艇成為洛杉磯最棒的隊伍。

▲湖人一哥詹姆斯(右)。（圖／CFP）

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