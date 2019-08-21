世籃賽／美國隊賠率仍最低被看好奪冠　塞爾維亞第2

▲美國隊仍被看好奪冠。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

世籃賽倒數10天，各國已經進入最後備戰階段，而美國博弈網站Betonline也開出了今年世界盃賠率，儘管美國隊有大批球星退賽，但依舊被看好奪冠，賠率為1賠-225，緊追在後的則是塞爾維亞。

今年美國徵招過程相當相當不順，不僅許多球星都率先表態不打，就連原先在陣中的大咖也接連退隊，儘管開始訓練也都有球員陸續退出，目前陣容都以二線球星以及年輕球員為主，更被評為是史上最差的美國隊。儘管如此，美國博弈網站仍舊看好美國可以奪下冠軍，賠率1賠-225是唯一賠率在負的球隊。

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第2被看好的則是傳統強權塞爾維亞，儘管今年「歐洲王」特奧多西奇(Milos Teodosic)因傷退賽，但他們陣容中仍有約基奇(Nikola Jokic)、波格丹維奇(Bogdan Bogdanovic)等NBA球員在列，同時團隊戰力也非強大，而在近年的國際賽中，塞爾維亞也帶給美國很大的困擾，在2014年的世界盃以及2016年的奧運都在冠軍戰相遇美國，他們的賠率則為1賠350。

另外今年由「字母哥」安戴托昆波所率領的希臘，可說是最大的黑馬之一，賠率為1賠1000；西班牙則排在第4，賠率1賠1600；法國排第5。賠率1賠2800。亞洲地區排第一的則是中國，排在第20，賠率1賠50000；大換血的日本賠率則為1賠100000。

▲塞爾維亞被看好拿與美國爭冠。（圖／翻攝自FIBA官網）

