運動雲

>

世羽賽／山口茜爆冷淘汰戴資穎至少要進四強　拼奪冠重返球后

ETtoday運動雲

▲▼日本公開賽戴資穎 。（圖／取自Badminton Photo）

▲戴資穎 。（圖／取自Badminton Photo）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年世界羽球錦標賽正在瑞士巴塞爾進行中，位在女單籤表最下方的戴資穎21日首戰登場，將要對上印尼20歲小將菲特里亞尼（Fitriani Fitriani）。不過現任世界球后的日本山口茜意外在32強止步，戴資穎的奪冠機會大增，且有機會重返球后寶座。

戴資穎在印尼公開賽無緣4強，讓後來奪冠的山口茜超車重返世界球后位置，戴資穎暫時列在世界第2，本屆世錦賽則以大會第二種子身份出賽，首輪輪空後，32強要對上菲特里亞尼，8強則有機會碰上印度頭號女單辛度（PUSARLA V. Sindhu）、4強則可能交手大陸陳雨菲。

請繼續往下閱讀...

▼世羽賽山口茜爆冷首戰出局 。（圖／翻攝BWF官方臉書粉專）

▲▼世羽賽山口茜爆冷首戰出局 。（圖／翻攝BWF官方臉書粉專）

戴資穎過去五度參加世錦賽，最佳成績都是在8強止步。不過山口茜因為腰傷，本屆首戰敗給了新加坡20歲小將楊佳敏，爆冷在32強止步，因此戴資穎至少要打進4強，積分就有機會超越山口茜，不過是否能重返球后，還得要看世界第4的日本奧原希望和第3的陳雨菲的表現。

如果戴資穎能夠至少闖進4強、陳雨菲不奪冠，就能夠重返球后。而照籤表來看，戴資穎有機會在4強交手陳雨菲，可說是先上演球后爭奪戰，因為陳雨菲要闖入決賽才有機會竄升第一、奧原希望則是奪冠才有機會。因此戴資穎只要能夠突破過往在世錦賽的最佳成績，就很有機會重回球后位置。

▼陳雨菲 。（圖／CFP）

▲▼日本公開賽, 陳雨菲 。（圖／CFP）

關鍵字： 世羽賽戴資穎山口茜
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

推薦閱讀

世羽賽／世界球后山口茜首戰爆冷　遭星國小將直落二32強止步

劉錚成非凡12唯一出征台將　CBA 3隊帶多位NBA資歷外援

中職／鄭凱文再1勝及1中繼　將創歷史大紀錄

詹皇連3年榮登菜鳥最愛球員　柯瑞竟0票！灣區記者點出原因

韓職／索沙到韓職還是宰殺　已奪7連勝再拚單季10勝

中職／鄧志偉受限註冊規定　代班吉祥物感染隊友

SBL／第17季新人選秀報名倒數　王柏智確定參選

全壘打滿天飛有夠難看　名人堂球星：已經不是棒球了

日職／王柏融恐中斷連3年進打擊榜　網友悲報台日差距

中職／桃猿單局4分轟倒亞力克　洪總原本有點擔心

熱門新聞

世羽賽／世界球后山口茜首戰爆冷　遭星國小將直落二32強止步

劉錚成非凡12唯一出征台將　CBA 3隊帶多位NBA資歷外援

中職／鄭凱文再1勝及1中繼　將創歷史大紀錄

詹皇連3年榮登菜鳥最愛球員　柯瑞竟0票！灣區記者點出原因

韓職／索沙到韓職還是宰殺　已奪7連勝再拚單季10勝

中職／鄧志偉受限註冊規定　代班吉祥物感染隊友

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2搶抽限量恰恰引退賽票

3羅力對黃恩賜　運彩開盤看好富邦

4跆協大門深鎖理事會找鎖匠

5台南挑戰1400轟　緊追台中棒球場

熱門新聞

1山口茜首戰爆冷　遭直落二32強止步

2劉錚成非凡12唯一出征台將

3鄭凱文再1勝及1中繼　將創歷史大紀錄

4詹皇登菜鳥最愛球員　柯瑞竟0票

5索沙到韓職還是宰殺　已奪7連勝

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

熱門影音

全站熱門影音

第一年球員花費將破5000萬！味全：簽不下徐若熙可能交易

游霆崴6局好投、高國輝猛打　富邦6比2氣走統一

中華職棒30周年08/13~08/18精彩投打(打者篇)

中華職棒30年_宣傳片

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

影片曝光！台鐵奧客羞辱站務員　副站長當場「解除契約」拒載他　

被暴雨沖進抽水站！汪困7米圍牆　「貼壁悲鳴」等救援...結局暖哭網

駕駛苦嘆「才0.5秒要我怎麼閃」撞癱違規騎士崩潰：要賠400萬

2女國小運動場夜跑「險遭性侵」　勇女警1人攀牆爆氣狂追逮惡狼！

台灣第一人！10歲男孩摘下冠軍杯　《寶可夢》世界大賽全程披國旗上陣
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366