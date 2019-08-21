世羽賽／山口茜爆冷淘汰戴資穎至少要進四強　拼奪冠重返球后

▲戴資穎 。（圖／取自Badminton Photo）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年世界羽球錦標賽正在瑞士巴塞爾進行中，位在女單籤表最下方的戴資穎21日首戰登場，將要對上印尼20歲小將菲特里亞尼（Fitriani Fitriani）。不過現任世界球后的日本山口茜意外在32強止步，戴資穎的奪冠機會大增，且有機會重返球后寶座。

戴資穎在印尼公開賽無緣4強，讓後來奪冠的山口茜超車重返世界球后位置，戴資穎暫時列在世界第2，本屆世錦賽則以大會第二種子身份出賽，首輪輪空後，32強要對上菲特里亞尼，8強則有機會碰上印度頭號女單辛度（PUSARLA V. Sindhu）、4強則可能交手大陸陳雨菲。

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▼世羽賽山口茜爆冷首戰出局 。（圖／翻攝BWF官方臉書粉專）

戴資穎過去五度參加世錦賽，最佳成績都是在8強止步。不過山口茜因為腰傷，本屆首戰敗給了新加坡20歲小將楊佳敏，爆冷在32強止步，因此戴資穎至少要打進4強，積分就有機會超越山口茜，不過是否能重返球后，還得要看世界第4的日本奧原希望和第3的陳雨菲的表現。

如果戴資穎能夠至少闖進4強、陳雨菲不奪冠，就能夠重返球后。而照籤表來看，戴資穎有機會在4強交手陳雨菲，可說是先上演球后爭奪戰，因為陳雨菲要闖入決賽才有機會竄升第一、奧原希望則是奪冠才有機會。因此戴資穎只要能夠突破過往在世錦賽的最佳成績，就很有機會重回球后位置。

▼陳雨菲 。（圖／CFP）