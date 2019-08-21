中職／尼克斯首度對決江辰晏　運彩看好桃猿勝統一



▲尼克斯。（圖／記者季相儒攝）

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊21日下午6點35分持續在台南主場交手Lamigo桃猿，統一本土左投江辰晏生涯首度對上桃猿洋投尼克斯（Michael Nix），統一近期3連敗，今日運動彩券開盤桃猿讓統一1.5分，大小開10.5分。

遊戲玩法共有讓分、不讓分、大小、單雙等四種，今日不讓分開盤，不讓分賠率統一7-ELEVEn獅1.45、Lamigo桃猿賠率2.15、讓分賠率開出Lamigo桃猿讓1.5分賠率1.65，統一7-ELEVEn獅受讓1.5分，賠率1.85、大小分開出10.5分，大分賠率1.65，小分賠率1.85、單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

江辰晏本季17場出賽，16場先發，戰績4勝7敗，85.2局被擊出100支安打，包括12支全壘打，76次三振，43次四死球，防禦率4.94，WHIP值1.56，今年碰過桃猿5場，吞2敗，對戰防禦率7.54，對戰被打擊率0.319，曾被陳晨威、朱育賢、林泓育敲過全壘打。

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尼克斯本季22場先發，戰績11勝5敗，136.1局被敲135安，包含8支全壘打，108次三振，41次四死球，防禦率3.43，WHIP值1.28，今年遭遇統一8場，取得4勝2敗，對戰防禦率3.91，對戰被打擊率0.251，曾被蘇智傑、潘武雄敲過全壘打。