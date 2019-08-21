運動雲

>

中職／尼克斯首度對決江辰晏　運彩看好桃猿勝統一

ETtoday運動雲

▲▼Lamigo桃猿,尼克斯。（圖／記者季相儒攝）
▲尼克斯。（圖／記者季相儒攝）  

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊21日下午6點35分持續在台南主場交手Lamigo桃猿，統一本土左投江辰晏生涯首度對上桃猿洋投尼克斯（Michael Nix），統一近期3連敗，今日運動彩券開盤桃猿讓統一1.5分，大小開10.5分。

遊戲玩法共有讓分、不讓分、大小、單雙等四種，今日不讓分開盤，不讓分賠率統一7-ELEVEn獅1.45、Lamigo桃猿賠率2.15、讓分賠率開出Lamigo桃猿讓1.5分賠率1.65，統一7-ELEVEn獅受讓1.5分，賠率1.85、大小分開出10.5分，大分賠率1.65，小分賠率1.85、單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

江辰晏本季17場出賽，16場先發，戰績4勝7敗，85.2局被擊出100支安打，包括12支全壘打，76次三振，43次四死球，防禦率4.94，WHIP值1.56，今年碰過桃猿5場，吞2敗，對戰防禦率7.54，對戰被打擊率0.319，曾被陳晨威、朱育賢、林泓育敲過全壘打。

請繼續往下閱讀...

尼克斯本季22場先發，戰績11勝5敗，136.1局被敲135安，包含8支全壘打，108次三振，41次四死球，防禦率3.43，WHIP值1.28，今年遭遇統一8場，取得4勝2敗，對戰防禦率3.91，對戰被打擊率0.251，曾被蘇智傑、潘武雄敲過全壘打。

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

推薦閱讀

中職直播／統一獅主場拚止敗　江辰晏力抗尼克斯

中職／狂飆13K平隊史紀錄　李茲：變速球效率好

中職／桃猿單局4分轟倒亞力克　洪總原本有點擔心

中職／還沒站穩一軍　林靖凱首要提升上壘率

中職／傑尼獅型男基地　帥氣球星握手會

中職／爸爸黃忠義一起選號碼　黃紹熙許願44順心

中職／鄧志偉受限註冊規定　代班吉祥物感染隊友

中職／統一獅390萬簽羅暐捷　尾輪黃紹熙也有簽約金

中職／李茲首度對決亞力克　運彩看好桃猿勝統一

中職直播／統一獅久違台南主場　亞力克首次強碰李茲

熱門新聞

世羽賽／世界球后山口茜首戰爆冷　遭星國小將直落二32強止步

劉錚成非凡12唯一出征台將　CBA 3隊帶多位NBA資歷外援

中職／鄭凱文再1勝及1中繼　將創歷史大紀錄

詹皇連3年榮登菜鳥最愛球員　柯瑞竟0票！灣區記者點出原因

韓職／索沙到韓職還是宰殺　已奪7連勝再拚單季10勝

中職／鄧志偉受限註冊規定　代班吉祥物感染隊友

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2搶抽限量恰恰引退賽票

3羅力對黃恩賜　運彩開盤看好富邦

4跆協大門深鎖理事會找鎖匠

5台南挑戰1400轟　緊追台中棒球場

熱門新聞

1山口茜首戰爆冷　遭直落二32強止步

2劉錚成非凡12唯一出征台將

3鄭凱文再1勝及1中繼　將創歷史大紀錄

4詹皇登菜鳥最愛球員　柯瑞竟0票

5索沙到韓職還是宰殺　已奪7連勝

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

熱門影音

全站熱門影音

第一年球員花費將破5000萬！味全：簽不下徐若熙可能交易

游霆崴6局好投、高國輝猛打　富邦6比2氣走統一

中華職棒30周年08/13~08/18精彩投打(打者篇)

中華職棒30年_宣傳片

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

影片曝光！台鐵奧客羞辱站務員　副站長當場「解除契約」拒載他　

被暴雨沖進抽水站！汪困7米圍牆　「貼壁悲鳴」等救援...結局暖哭網

駕駛苦嘆「才0.5秒要我怎麼閃」撞癱違規騎士崩潰：要賠400萬

2女國小運動場夜跑「險遭性侵」　勇女警1人攀牆爆氣狂追逮惡狼！

台灣第一人！10歲男孩摘下冠軍杯　《寶可夢》世界大賽全程披國旗上陣
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366