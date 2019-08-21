世羽賽／32強賽硬碰戴資穎　印尼小將：盡力發揮沒什麼可失去

▲ 印尼20歲小將菲特里亞尼。（圖／翻攝自BWF官方粉專）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年世界羽球錦標賽正在瑞士巴塞爾進行中，位在女單籤表最下方的戴資穎21日首戰登場，將要對上印尼20歲小將菲特里亞尼（Fitriani Fitriani），往首冠的目標邁進。而菲特里亞尼對於將要交手前球后，不但大讚戴資穎的球路變化，也希望自己能夠盡力去打。

戴資穎32強賽的對手確定是菲特里亞尼，雙方過去從未交手過。戴資穎過去五度參加世錦賽，最佳成績止步八強，本屆也被看好是奪冠大熱門，很有機會問鼎生涯首冠，加上日本山口茜意外在首輪爆冷出局，奪冠機會更加濃厚。

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而菲特里亞尼首輪直落二擊敗德國華裔李怡逢後，32強賽就要硬碰戴資穎，菲特里亞尼在首輪賽後受訪時提到，「這次第一次和戴資穎交手，他的打法很成熟、球路變化很多，我能做的就是保持好自己的狀態，盡情的發揮，畢竟我也沒什麼好害怕失去的。」

目前世界排名28的菲特里亞尼也提到，「戴資穎的實力更高，是很困難的對手，假動作和技巧都很成熟，我要做的就是保持好我的身體狀態、專注在比賽上，加上因為已經打了第一場比賽，因此對比賽場地比較熟悉，這也可能是我的優勢。」

▼戴資穎 。（圖／取自Badminton Photo）