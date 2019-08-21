魯伊正式加盟快艇任首席助教　湖人今夏曾找他卻不願給長約

▲魯伊加盟快艇擔任首席助教。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

騎士冠軍教頭魯伊(Tyronn Lue)21日正式與快艇達成協議，將擔任球隊的首席助教，與瑞佛斯(Doc Rivers)再次重聚，盼攜手率隊打破49年無冠的窘境，這項消息是由《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)21日上午率先披露。洛城另一支隊伍湖人先前也曾追求魯伊，但傳出不願雙方對合約年限意見不同，最終破局。

今夏成功網羅兩大頂尖搖擺人雷納德(Kawhi Leonard)與喬治(Paul George)的快艇，21日又與帶領騎士奪得隊史首冠的主帥魯伊達成合約協議，聘請對方擔任球隊首席助教。魯伊和快艇現任主帥瑞佛斯關係一直很緊密，在2011至2014年期間，他在塞爾提克和快艇任職時，都是瑞佛斯教練團的一員；這也是他在2013-14賽季追隨瑞佛斯來到快艇後，再次回鍋洛城。

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▲魯伊原本有意再次與詹姆斯合作。（圖／達志影像／美聯社）

魯伊上季在騎士開季吞下6連敗後遭到閃電開除，湖人在賽季結束後曾找魯伊洽談，他原本有意再次執教詹姆斯(LeBron James)，兩人共享了2016年替騎士贏得隊史首冠的美好回憶，但他並不滿意紫金軍團開出的3年1800萬美金報價。

美國《ESPN》今年5月曾報導，魯伊希望能得到5年長約，以符合自己冠軍教頭的資歷，但湖人高層認為他的合約應該與一哥詹姆斯剩的合約年限一致，因此不願提供超過3年的報價；魯伊對自己被視為「只能」執教「詹皇」覺得受到羞辱，雙方談判破局，湖人最終改找前溜馬主帥佛蓋爾(Frank Vogel)接掌兵符。

▲快艇主帥瑞佛斯。（圖／達志影像／美聯社）

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