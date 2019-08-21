告別15年籃球生涯　蘇翊傑宣布退休

▲蘇翊傑。（圖／籃協提供）
記者林育正／綜合報導
效力達欣工程的後衛蘇翊傑21日早上在IG上宣布退休，結束15年籃球生涯，「15年的籃球生涯，夠了也倦了，也感謝也感恩，由衷敬佩ㄧ直以來欣賞與支持我的球迷。」
32歲的蘇翊傑生涯自2005年加入達欣開始，該季就奪下最佳新人殊榮，隔年更獲得助攻王頭銜。蘇翊傑天賦爆棚，曾在2012-13賽季加入新疆廣匯，2015-16賽季到佛山龍獅挑戰CBA聯賽。
蘇翊傑2016年返台回歸老東家達欣，獲得2017球季幫助球隊獲得第二座SBL總冠軍，蘇翊傑的亮眼表現也讓他獲選總冠軍賽MVP。蘇翊傑更是王志群、田壘和曾文鼎之後，第四位完成大三元的本土球員。
蘇翊傑實力過人，但也發生過幾次爭議事件。2015年季後賽對台啤的比賽中曾不服裁判判決，而在場上「踢球」；今年也曾惡意「尻頭」陳堅恩。
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這世界許多的人事物，進展及變化很快，時間總是飛奔而走，唯有自己能決定自己想走什麼樣的路，曾經的我在這條路的起始有幻想有夢想，這一趟的過程，邊走邊看邊經歷邊學習，我了解了兩岸的籃球圈，我很開心我有這機會了解到，15年的籃球生涯，夠了也倦了，也感謝也感恩，由衷敬佩ㄧ直以來欣賞與支持我的球迷，颳風下雨路途遙遠ㄧ樣熱血奮往的為我加油，這是我上輩子燒好香的福報～各位我決定退休 其實四年前我就想退了，但那時對自己下不了手，今年二月我心中已放下這迷人的運動，告別這圈子！四年前停止跟全哥訓練，其實我也沒什麼動力再推進自己，結果一年比一年胖，說起來挺不好意思的⋯哈哈哈！跟全哥Kenny 哥聊過很多他們過去的事，以及他們對事物的看法，其實他們倆對我的整體影響很大，永遠是我的老大哥！現在還多了David 哥麒麟哥 感謝我的恩師「龔見能」先生，是他帶我進入籃球的世界，他已過世，但永遠在我心中 感謝我的高中教練，從立教練、坤龍教練、財哥教練，感謝你們讓我在強恕立足，寶賜學長感謝您給我很多的指導，到職業隊時也是！我整個高中在韓逸平教練的手上，是進步最多的，他給了我球技、心理及怎麼做一個領導人的啟發！ 感謝所有在我職業生涯遇到的所有教練～謝謝您們～我職業生涯最愛的球員是陳暉感謝所有球場的工作人員及朋友 我整個職業生涯最辛苦的是我的家人，我媽跟我倆個雙胞胎姊姊，他們為了我放棄了很多～愛妳們 現在最辛苦的是Joyce,伺候我真的不太容易～哈哈哈哈 我最愛的三個寶貝，Milu-Lucky-Verver~我要黏著你們 或許有一天我會有機會為圈子做點什麼也或許不會～珍重再見 #蘇翊傑#回憶#人生#由衷感謝#再見