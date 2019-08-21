告別15年籃球生涯　蘇翊傑宣布退休

▲蘇翊傑。（圖／籃協提供）



記者林育正／綜合報導

效力達欣工程的後衛蘇翊傑21日早上在IG上宣布退休，結束15年籃球生涯，「15年的籃球生涯，夠了也倦了，也感謝也感恩，由衷敬佩ㄧ直以來欣賞與支持我的球迷。」

32歲的蘇翊傑生涯自2005年加入達欣開始，該季就奪下最佳新人殊榮，隔年更獲得助攻王頭銜。蘇翊傑天賦爆棚，曾在2012-13賽季加入新疆廣匯，2015-16賽季到佛山龍獅挑戰CBA聯賽。

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蘇翊傑2016年返台回歸老東家達欣，獲得2017球季幫助球隊獲得第二座SBL總冠軍，蘇翊傑的亮眼表現也讓他獲選總冠軍賽MVP。蘇翊傑更是王志群、田壘和曾文鼎之後，第四位完成大三元的本土球員。

蘇翊傑實力過人，但也發生過幾次爭議事件。2015年季後賽對台啤的比賽中曾不服裁判判決，而在場上「踢球」；今年也曾惡意「尻頭」陳堅恩。

