世籃賽／波波維奇不敢輕敵　澳洲是巨大威脅

▲澳洲主控米爾斯(Patty Mills)。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

世籃賽倒數10天，有些國家已經抵達中國，有的則還在做最後衝刺階段，其中美國隊接下來就將與澳洲進行2場熱身賽，對於今年陣容豪華的「袋鼠軍團」，美國主帥波波維奇(Gregg Popovich)也不敢掉以輕心，更在受訪時表示澳洲是非常大的威脅。

今年世籃賽澳洲雖然沒有七六人主力前鋒西蒙斯(Ben Simmons)坐鎮，但依舊是星光熠熠，有著5名NBA球員領軍分別是馬刺控衛米爾斯(Patty Mills)、爵士小前鋒英格斯(Joe Ingles)、太陽中鋒拜恩斯(Aron Baynes)以及騎士控衛戴拉維多瓦(Matthew Dellavedova)和76人前鋒伯爾登(Jonah Bolden)，除了這5位NBA球員還有一個是剛從勇士隊退出並回歸澳洲籃壇的柏加特(Andrew Bogut)。

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▲柏加特。（圖／達志影像／美聯社）



而澳洲今年在資格賽中與紐西蘭併入亞太區，但他們依舊展現強大實力，僅被日本擊敗一場，在遇上換血的日本之前，是不敗金。先前澳洲隊也跟加拿大進行了2場熱身賽，雖然第一戰以20分大敗，但到了第二場則是以81比73成功復仇，就可見他們實力相當強大。

接下來澳洲則要與尋求3連霸的美國進行熱身賽，對於澳洲的實力，波波維奇坦言不敢忽視也對其給予讚美，「澳洲是非常非常巨大的威脅，毫無疑問，他們是可以贏得一切的球隊之一。我不是因為人在澳洲才說這些話，因為這就是事實，他們已經很多年都在這個位置，對於勝利非常渴望。」

波波維奇繼續補充，「澳洲男籃很有天賦，他們的總教練勒曼尼斯(Andrej Lemanis)做的很棒，他們是一個團隊，並且知道要做的事情。他們有足夠的努力和意志力來達成目標，我認為澳洲是奪冠熱門之一。」波總對於澳洲的讚美，一定程度也可見澳洲的戰力完全有機會成為本屆的黑馬，不過澳洲分在H組，同組的還有加拿大、立陶宛、塞內加爾這些強隊，要以小組前2晉級仍需很大努力。

▲波波維奇認為澳洲是巨大威脅，有機會奪冠。（圖／達志影像／美聯社）