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韓國第一中鋒河升鎮退休改當YouTuber　批評籃壇引熱議

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▲▼第一位登上NBA的韓國球員，河升鎮。（圖／達志影像／美聯社）

▲河升鎮退役後改當YouTuber。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

過去的韓國第一中鋒河升鎮，曾再2004年參加NBA選秀，最終在第二輪第47順位被拓荒者選進，是韓國史上第一位踏上NBA的球員，不過已經34歲的他日前選擇退休，而他退休後並未選擇從事與籃球相關的工作，反而轉型當起YouTuber，目前頻道有近8萬人追蹤，同時他在一部影片中也大肆批評韓國籃壇，有著172萬觀看次數。

身為亞洲傳統強權的韓國，一直以來都是人才輩出，不過真正有球員登錄NBA則是2004年的河升鎮，當時他被拓荒者以第二輪第47順位選進，有著221公分的他，被譽為是韓國第一中鋒，不過進入NBA後，河升鎮卻因為技術不足以及速度過慢，並未打出好表現，甚至對上同為亞洲中鋒的姚明更是屢屢被打爆，最終河升鎮在2007年回韓國打球，NBA總出賽46場，留下場均1.5分。

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其實河升鎮也曾在2011年、2015年隨著韓國隊來台參加瓊斯盃，是少數來台打過瓊斯盃的NBA球員，不過現在34歲的河升鎮，日前則宣告退休。河升鎮之後也並未選擇與籃球相關的事業，反而當起YouTuber，這或許和韓國娛樂圈發展繁榮有一定關係，過去韓國中鋒徐章煇、國腳安貞煥也都在退休後開啟演藝生涯。

目前河升鎮的YouTube頻道一共有進8萬人追蹤，有著一定的觀看人數，而他的節目內容有些仍是以籃球為主，其中他在上個月上傳了一部「韓國籃球正在走向衰敗的理由」影片，一共有著172萬的觀看次數，內容大肆批評著韓國籃壇的現狀，像是球迷關注度不足、教練太過權威、薪資問題嚴重等等，而這類的問題也不僅存在於韓國，許多國家也都是如此，也是這部影片引起極大討論與關注的原因之一。

▲河升鎮批評韓國籃壇引起熱議有172萬觀看次數。(影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。)

關鍵字： NBA拓荒者韓國河升鎮
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