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東奧門票抽選21日下午2點起開放登記　924公佈結果流程看這

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▲▼2020東京奧運商品發表 奧運射擊代表選手田家臻、吳佳穎。（圖／記者屠惠剛攝）

▲奧運射擊代表選手田家榛（左三）、吳佳穎（右三）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者謝孟儒／綜合報導

2020東京奧運即將在明年7月24日至8月9日登場，而國人所期待的台灣售票將在8月21日下午2點開始開放登記，預計第一波抽選結果將在9月24日出爐。一律都採取網路報名，1700張的單售票開放抽選；1400多張則為套票（票券和住宿套裝商品），不須抽選售完為止，售票代理商為JTB台灣，都可透過「202東京奧運全臺售票代理商JTB台灣」購買。

本次台灣整體配票為3159張，包含16個運動項目（開／閉幕式、游泳、射箭、田徑、羽球、棒／壘球、籃球、足球、體操、柔道、桌球、跆拳道、網球、排球、舉重），各場次和席次分配票數不定，最熱門的開幕式台灣僅有配到57張、閉幕式40張，大家詢問度很高的籃球228張、網球108張。

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▼鄭兆村是台灣田徑項目第一位取得東奧參賽資格選手。（圖／翻攝自IAAF @iaaforg twitter）

▲▼鄭兆村鑽石聯賽伯明罕站奪金 。（圖／翻攝自IAAF @iaaforg twitter）

台灣選手重點項目的羽球496張、射箭210張、舉重50張、體操16張；游泳、田徑、棒／壘球、足球、柔道、桌球、跆拳道、排球合計1954張，不過由於賽程尚未出爐，且各項目還在爭取奧運資格階段，因此不能得知台灣選手的參賽場次，目前取得奧運門票的包括田徑標槍鄭兆村、射擊田家榛、吳佳穎、游泳王星皓、射箭反曲弓男女團。

開放抽選的單售票券約有1700張，必須先加入JTB台灣會員，僅限居住台澎金馬地區民眾購買，請上JTB台灣東京奧運商品專頁登記票券抽選，時間是8月21日下午2點至9月9日下午2點止，在期限內登記即可，預計在9月24日公布結果，再視票況開放第二波抽選（預計在10月中下旬）。

▼反曲弓女團搶下滿額東奧門票 。（圖／翻攝自World Archery）

▲反曲弓女團世錦賽摘金 。（圖／翻攝自World Archery）

抽選流程進入JTB台灣東京奧運商品專頁選擇奧運商品購買的單售票券，接著選擇購買運動項目，以及商品內容（含可抽選場次日期、時間、座席、地點、票價），並加入會員確認訂購項目，填寫所有必要資料（東奧票券須記名購買，因此包括姓名、護照號碼、身分證字號、電話、地址等都須填寫）後送出。

接著等待抽選結果，可到會員專區查詢是否中選，收到抽選結果若有中選後，靜待客服人員聯絡線上刷卡和匯款資訊，收到通知的3天內（包含休假日）完成付款，否則將取消資格。

另一種套裝商品則是在28日下午2點報名開始，不須抽選、售完為止。

▼東京奧運吉祥物。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼東京奧運吉祥物出爐、設計師谷口亮。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 東京奧運東奧門票JTB台灣
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