世籃賽／強權塞爾維亞12人啟程少了隊長　「歐洲之王」99%缺陣

▲塞爾維亞隊長特奧多西奇幾乎確定無法出席世界盃。（圖／取自FIBA官網）

記者游郁香／綜合報導

被視為美國隊尋求3連霸最大阻礙的塞爾維亞，當地時間20日啟程前往中國進行最後備戰，但隊長「歐洲之王」特奧多西奇(Milos Teodosic)卻未隨行，主帥喬爾傑維奇(Sasha Djordjevic) 接受《Mozzart Sport》訪問時坦承，當家控衛足底筋膜破裂的傷勢未癒，99%無法出征世界盃。

有「歐洲魔術師」美名的特奧多西奇，雖然挑戰NBA面臨水土不服的窘境，過去2季僅為快艇出賽60場，上季更只打了15戰，場均上場時間從2017-18賽季的25.2分鐘跌到10分鐘，枯坐板凳讓這位「歐洲之王」心灰意冷，直言在歐洲打球更快樂，無意續留NBA；但在國際賽場上，他廣闊的傳球視野，優異的組織能力仍令對手無法忽視。

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擔任隊長的特奧多西奇是塞爾維亞的靈魂人物之一，他不幸在12日對立陶宛的熱身賽遭逢足底筋膜傷勢，儘管積極治療，仍無法在20日隨隊飛往中國備戰世界盃。

▲特奧多西奇挑戰NBA面臨水土不服窘境。（圖／@Lob_blog twitter）

主帥喬爾傑維奇坦承，「歐洲之王」狀況看起來不太樂觀，「足底筋膜破裂依舊存在，這讓他無法跟球隊一起前往中國，隊長特奧多西奇99%不會和我們一起出征世界盃。」

塞爾維亞飛往中國的12名球員，分別是後衛：米西奇(Vasilije Micic)、約維奇(Stefan Jovic)、古德里奇(Marko Guduric)。鋒線：波格丹諾維奇(Bogdan Bogdanovic)、畢耶利察(Nemanja Bjelica)、西蒙諾維奇(Marko Simonovic)、盧西奇(Vladimir Lucic)、比爾切維奇(Stefan Birčević)。內線：約基奇(Nikola Jokic)、拉杜利察(Miroslav Raduljica)、馬揚諾維奇(Boban Marjanovic)、米盧蒂諾夫(Nikola Milutino)。

特奧多西奇無法打，大大折損塞爾維亞的戰力，對尋求3連霸的美國隊來說，則是利多消息。美國隊陣中的傷兵、綠衫軍潛力新星史馬特(Marcus Smart)則傳出左小腿傷勢好了很多，老教頭波波維奇(Gregg Popovich)透露這位25歲後衛雖然還未參與完整的團隊訓練，但看起來狀態很不錯；史馬特則表示他感覺很棒。

▲特奧多西奇多次在國際賽場上證明身價。（圖／達志影像／美聯社）

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