影／楚特42打破個人紀錄　朝天使隊史紀錄邁進

Mike Trout sets a career-high with his 42nd HR on the season! pic.twitter.com/YTixmZ7iaw — Los Angeles Angels (@Angels) August 20, 2019

記者劉峻誠／綜合報導

天使21日（台灣時間）與遊騎兵交手，「鱒魚」楚特（Mike Trout）首局敲出2分砲，不僅寫下個人生涯單季紀錄，也有望打破天使單季最多轟紀錄。

▲楚特（Mike Trout）。（圖／達志影像／美聯社）



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目前楚特42轟，與道奇貝林傑（Cody Bellinger ）並列，是大聯盟本季最多轟打者。

楚特生涯前8年累積240轟，生涯單季最多轟是2015年的41轟，今日開轟，打破自己紀錄，有望打破2000年格勞斯（Troy Glaus）的47轟，天使單季最多轟紀錄。面對紀錄，楚特表示，自己還有2年合約，希望自己真的能打破紀錄。

楚特今日這發全壘打，是今年面對遊騎兵的第10轟，成為史上第2位面對遊騎兵單季雙位數全壘打的打者，其中朱拉多（Ariel Jurado）挨了3轟。過去僅重砲手戴維斯（Khris Davis）在2016、2018面對遊騎兵時有單季10轟表現。