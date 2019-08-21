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世籃賽／加拿大比美國還更慘　17名NBA球員僅剩1人

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▲貝利區(Khem Birch)、喬瑟夫(Cory Joseph)。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬瑟夫(Cory Joseph)退出本屆世籃賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

有著僅次於美國最多NBA球員的加拿大，先前也跟美國一樣經歷大批球星退賽潮，現在又再次有球員退出，就是上賽季在溜馬效力的喬瑟夫(Cory Joseph)，使得加拿大戰力再受折損，而目前加拿大陣中也僅剩最後一名NBA球員。

原先加拿大共有17名的NBA球員在培訓隊大名單，是僅次於美國之外最多NBA球員的國家，不過看似堅強的陣容，卻跟美國一樣面臨球星退賽潮。身為國家隊常客的威金斯(Andrew Wiggins)早早就表態不打世籃賽，騎士悍將湯普森(Tristan Thompson)也決定退出，而金塊當家後衛莫雷(Jamal Murray)則因為腳踝受傷退賽，熱火前鋒歐利尼克(Kelly Olynyk)以及尼克今年的探花巴瑞特(RJ Barrett)，同樣也是受傷退出，原先豪華的陣容瞬間變得黯淡。

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現在根據《Eurohoops》報導，喬瑟夫也將退出今年的世籃賽，使得加拿大的陣容中，目前僅剩魔術隊的貝利區(Khem Birch)一名NBA球員。喬瑟夫上賽季再溜馬場均可以得到6.5分、3.4籃板、3.9助攻，一直以來都是加拿大主力之一，而他在今夏選擇與國王簽下3年3700萬美元的合約。

先前加拿大則是和澳洲進行了熱身賽，首戰加拿大便以90比70輕鬆勝出，不過在第2次交手，加拿大卻以73比81讓澳洲復仇成功，接下來將於23日迎戰來勢洶洶的美國；本屆世籃賽加拿大分在H組，同組的還有澳洲、立陶宛以及塞內加爾。

▲貝利區(Khem Birch)。（圖／達志影像／美聯社）

▲加拿大僅剩貝利區(Khem Birch)一名NBA球員。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA世籃賽加拿大
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