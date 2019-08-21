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湖人補內線將試訓霍華德、諾亞　前勇士冠軍斯貝茲也是人選

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▲霍華德感謝布萊恩曾罵他很軟。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人將找霍華德(右)試訓。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

在新援卡森斯(DeMarcus Cousins)不幸遭逢前十字韌帶撕裂重傷後，麥基(JaVale McGee)成了湖人陣中唯一1名中鋒，據美國《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)20日晚間的報導，湖人將找兩位昔日的全明星中鋒霍華德(Dwight Howard)與諾亞(Joakim Noah)單獨試訓，前勇士冠軍成員斯貝茲(Marreese Speights)也是考慮人選之一。

「一眉哥」戴維斯(Anthony Davis)今夏成功說服前鵜鶘禁區搭檔卡森斯加盟湖人，希望能攜手完成過去未能完成的目標，無奈「表弟」日前訓練時遭逢嚴重膝傷，新賽季極有可能報銷，迫使紫金軍團得重新尋找內線。

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《ESPN》報導，湖人本周將試訓曾在洛城打了1季的「魔獸」、2014年年度最佳防守球員諾亞和上季轉戰CBA廣州龍獅的斯貝茲；另外，目前人在歐洲的「波蘭大錘」戈塔特(Marcin Gortat)也被納入考慮。

▲灰熊諾亞。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人找昔日明星中鋒諾亞試訓。（圖／達志影像／美聯社）

《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)18日就披露，湖人與霍華德「互相有意思」，並在19日更新消息，指紫金軍團已經獲得灰熊許可與「魔獸」溝通。霍華德的合約進入最後一年，價值560萬美金，可以作為灰熊的交易籌碼，雙方也可能洽談買斷，消息來源向《ESPN》透露，他不太可能會代表曼菲斯打任何一場比賽。

自從2016年告別休士頓後，霍華德每季都在換東家，輾轉待過老鷹、黃蜂和巫師，今夏又被交易到灰熊，但傳出很可能會被釋出。由於受到背傷纏身，霍華德上季僅出賽9場，繳出場均12.8分、9.2籃板的慘淡數據，與他生涯前期在魔術動輒得分突破20大關有相當大的落差。

霍華德曾在2012-13賽季短暫效力湖人一季，但與當時的一哥布萊恩(Kobe Bryant)不來電，最終雙方不歡而散。《The Athletic》記者查拉尼亞近日指出，「魔獸」很期待聯手詹姆斯(LeBron James)和戴維斯，渴望從過去在湖人失敗的賽季中完成自我救贖。

▲▼廣州龍獅，斯貝茲（Marreese Speights）。（圖／CFP）

▲斯貝茲上季效力廣州龍獅。（圖／CFP）

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關鍵字： NBA湖人霍華德魔獸諾亞斯貝茲戈塔特
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