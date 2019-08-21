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世羽賽／世界球后山口茜首戰爆冷　遭星國小將直落二32強止步

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▲▼世羽賽山口茜爆冷首戰出局 。（圖／翻攝BWF官方臉書粉專）

▲山口茜首戰出局 。（圖／翻攝BWF官方臉書粉專）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年世界羽球錦標賽正在瑞士巴塞爾進行中，其中前世界球后戴資穎21日才有出賽。而現任球后的日本山口茜，首輪也是輪空，20日迎來32強賽首場比賽，對上新加坡20歲小將楊佳敏，山口茜卻遭到直落二（21：14、21：18）遭到淘汰。

山口茜本賽季連拿下亞錦賽、超級1000賽印尼公開賽、超級750賽日本公開賽冠軍，一舉重返世界球后寶座，不過原先要再戰泰國公開賽卻退賽，日媒當時透露山口茜腰傷復發，近日狀態不佳，因此要衝擊世錦賽首面獎牌可能很有難度。因此也不被看好可以奪冠。

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山口茜列為世錦賽頭號種子，首輪輪空後，32強賽對上目前世界排名32的新加波女將楊佳敏，雙方過去交手兩次，山口茜取得二連勝。不過雙方本次交手，第一局開賽之後山口茜就是一路落後，未能取得領先，以14：21讓出。

到了第二局，山口茜連續追分幾度平手反超，但沒能維持領先優勢，雙方比數呈現拉鋸戰，最後楊佳敏連下2分，以直落二帶走勝利，山口茜則鏖戰40分鐘落敗，上屆銅牌本屆32強止步。如此戴資穎原先就被視為是奪冠最大熱門人選，如今奪冠機會又大增。

關鍵字： 世羽賽戴資穎山口茜
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