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金門太武盃高中棒球邀請賽四強出爐　21日將爭奪金盃

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▲太武盃高中棒球邀請賽。（圖／主辦單位提供）

▲太武盃高中棒球邀請賽，景文高中。（圖／主辦單位提供）

記者楊舒帆／綜合報導

第二屆金門縣太武盃高中棒球邀請賽20日進入第二天的賽事，經過了分組預賽及六強複賽的廝殺後，由地主金門農工以及台南白河工商、台南高工、屏東高工四支球隊進入21日的四強決賽，將爭奪本屆的冠軍金盃。

由於19日下午下雨，20日早上先進行前一天的賽事，A組勝部賽事由去年全國高中軟式聯賽第五名的金門農工對上前年聯賽第五名的蘇澳海事，前兩局雙方各有斬獲，金門農工前兩局守備發生多次隱形失誤，加上投手保送，兩局結束讓蘇澳海事4:3領先一分，雙方戰局延續到第五局，金門農工靠著蘇澳海事的投手保送及守備失誤打破僵局，金門農工最終以8:4逆轉獲勝，後援投手楊肅維後援五局無失分拿下勝投，也帶領球隊以分組第一姿態搭上四強直達車。

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▲太武盃高中棒球邀請賽。（圖／主辦單位提供）

▲太武盃高中棒球邀請賽，台南高工與景文高中交手。（圖／主辦單位提供）

屏東高工因19日輸球落入敗部，他們首場先以13比0扣倒木柵高工，隨後再以5比0擊退蘇澳海事，獲得A組第二張晉級門票，在下午的六強複賽也以5比0擊敗永靖高工獲得四強賽的門票。

B組賽事葳格高中以5比0擊退馬祖高中，但在隨後比賽以0比3不敵景文高中，獲勝的景文取得六強複賽資格。另外一場六強複賽則由剛晉級的景文高中對上以逸待勞的台南高工，終場台南高工以5比1獲勝拿下四強門票。

太武盃賽事明天將進入最後一天四強賽的賽程，甲場地將由獲得種子籤的白河工商對上台南高工，乙場地將由種子籤的地主金門農工對上屏東高工，兩場比賽落敗的球隊將接著打季軍戰，而贏球的球隊將在下午的比賽爭奪第二屆太武盃的冠軍金盃。

▲太武盃高中棒球邀請賽。（圖／主辦單位提供）

▲太武盃高中棒球邀請賽。（圖／主辦單位提供）

關鍵字： 太武盃.景文高中台南高工
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