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詹皇連3年榮登菜鳥最愛球員　柯瑞竟0票！灣區記者點出原因

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▲勇士柯瑞、湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯連3年成為新秀最愛的NBA球員，柯瑞今年卻沒半票。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

今年底將滿35歲的聯盟頭牌詹姆斯(LeBron James)人氣依舊不減，在NBA針對今年42名新秀進行的調查中，他榮登菜鳥最愛的NBA球員，獲38%的得票率，連3年贏得此頭銜。去年和前隊友杜蘭特(Kevin Durant)並列新秀第2喜歡球員的勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)，今年得票數竟掛蛋，22歲的太陽砍將布克(Devin Booker)卻有5%的得票率，令人有些訝異。

保持聯盟多項三分紀錄的勇士神射柯瑞，除了擁有出神入化的外線，更帶動了小球風潮，加上一張娃娃臉與親民形象，無疑是當今最受喜愛的巨星之一。但今年進入聯盟的42名新秀，沒有任何一個人在最喜愛的NBA球員調查中，把票投給他。

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▲太陽布克。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽砍將布克。（圖／達志影像／美聯社）

湖人一哥詹姆斯則連3年被新加入的菜鳥選為最愛的NBA球員，他今年的得票率高達38%，創下個人近3年新高，這也是他生涯第4度獲得這個頭銜。今夏轉戰籃網的杜蘭特以20%的得票率居次；第3名是率暴龍奪得隊史首冠的雷納德(Kawhi Leonard)，他和堅守波特蘭的拓荒者一哥里拉德(Damian Lillard)並列，各獲得8%的得票率；太陽砍將布克則與火箭一哥哈登(James Harden)一起排在第5，得票率5%。

值得一提的是，2名已退役的傳奇球星「飄髮哥」奈許(Steve Nash)和賈納特(Kevin Garnett)也都在今年的新秀調查中得到票數，曾全票蟬聯年度MVP的柯瑞卻完全被忽略，讓人有些訝異；對此《NBC Sports》的灣區記者強森(Dalton Johnson)分析，原因可能是「咖哩」的球迷群體年齡層更低，集中在高中甚至更小的年紀，等這些小球員長大，勇士一哥在這項調查中的排名可能就會持續飆高。

▲湖人朗多、詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： NBA詹姆斯柯瑞杜蘭特布克勇士
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