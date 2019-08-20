馬布瑞幫老東家北京首鋼招募林書豪　他加盟有助整個CBA

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

中國知名籃球記者宋翔日前爆料，北京首鋼無限接近簽約林書豪，而在北京首鋼重生的前NBA明星控衛，現北控翱龍總教練馬布瑞（Stephon Marbury）隨即在微博上，「幫忙」招募林書豪加入CBA，他相信林書豪的加入對整個聯盟來說都是好事。

在NBA取得多項成就，但因為個性問題被拋棄，馬布瑞2010年來到中國CBA獲得重生的機會，他在2011-17年效力北京首鋼期間，幫助球隊拿下3座總冠軍，更在2013年獲選為年度外援MVP、2015年總冠軍MVP。這位把北京視為第二個家的傳奇外援，2018年退休，今年被北控翱龍任命為總教練。

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與北京首鋼擁有相當深的淵源，馬布瑞也在微博上幫忙招募林書豪，他在社群上寫道，「CBA將會因為林書豪為首鋼打球而變得更加受歡迎，對於整個聯盟來說都是好事情，我認為林書豪很快就能學會北京話。」並且還製作了卡通Q版短片。

根據中國媒體報導，北京首鋼誠意滿滿，開出稅後300萬美元的高薪，這遠比先前莫斯科中央陸軍的稅前2年500萬美元還高。不過林書豪在活動上強調，自己還沒與任何球隊簽約，關於近期將加盟首鋼的傳聞，只有他本人親自說出口的才是官方訊息。

▲馬布瑞（Stephon Marbury）。（圖／CFP）