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世羽賽／白馭珀44分鐘直落二首輪過關　32強賽將硬碰辛度

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▲台北公開賽，白馭珀。（圖／記者顏如玉攝）

▲白馭珀。（圖／資料照／記者顏如玉攝）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年世界羽球錦標賽正在瑞士巴塞爾進行中，其中前世界球后戴資穎明天才有出賽，女單好手白馭珀20日首輪賽事對上保加利亞塞奇妮（Linda ZETCHIRI），最終白馭珀以44分鐘直落二（21：18、21：17）擊敗對手，首輪過關晉級32強。

白馭珀7月剛在超級100賽俄羅斯公開賽奪下女單冠軍，這也是白馭珀今年巡迴賽的首座冠軍，接著在超級100賽的印度海得拉巴羽球公開賽8強止步，目前專心單打賽事，世界排名來到45，首輪對上排名62的塞奇妮，雙方僅在2011年交手一次，白馭珀遭到直落二。

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本次交手第一局，塞奇妮先拿分，白馭珀追至4：5追至9平反超，白馭珀11：10領先但又被反超，白馭珀14：13、16：15領先，雙方18平後白馭珀連下3分21：18拿下，第二局雙方1平，白馭珀3：2、7：6，但被反超9：11落後。

第二局後半段雙方比數拉鋸，白馭珀15：14、17：15領先，出現4個賽末點機會，被塞奇妮化解一個，不過白馭珀順利以21：17直落二收下勝利晉級32強。不過籤表相當硬，白馭珀次輪就要對上大會第五種子的印度頭號女單辛度（PUSARLA V. Sindhu）。

關鍵字： 世羽賽白馭珀
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