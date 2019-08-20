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世羽賽／王子維76分鐘三局戰西本拳太　惜未能逆轉32強止步

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▲▼王子維 。（圖／取自Badminton Photo）

▲王子維 。（圖／取自Badminton Photo）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年世界羽球錦標賽正在瑞士巴塞爾進行中，其中男單好手王子維首輪輕鬆過關後，20日32強賽對上日本西本拳太，最終王子維可惜未能夠逆轉戰局，76分鐘鏖戰後，以1比2（23：25、21：13、16：21）落敗，本屆32強止步。

目前世界排名28的王子維，首輪以直落二（21：6、21：16）輕取義大利的Rosario MADDALON闖進次輪，對上目前排名12的西本拳太，雙方僅在去年優霸盃交手過一次，王子維遭到直落二。本次交手第一局王子維先取分2：1，不過被西本拳太反超，王子維追至3平反超。

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王子維5：3要回領先，被西本拳太連拿2分，王子維8：6、11：7領先，西本拳太連追3分追至12平後反超，王子維12：14、14：16落後，一度追至一分差距，再追至20平，王子維 21：20被追至21、22、23平，可惜遭西本拳太連下2分，王子維23：25先讓出。

第二局雙方1平，王子維4：2、7：3反超， 王子維擴大領先13：7、9：18，王子維一路領先拿下局點21：13扳平戰局。決勝局，王子維取得3：0領先，西本拳太連趕2分追至5平，西本拳太反超比分，王子維6：9、7：11落後，西本拳太連續取分，王子維追至3分差14：17。

西本拳太先出現賽末點，王子維以16：21落敗，76分鐘鏖戰可惜未能逆轉戰局，本屆無緣16強。

關鍵字： 世羽賽王子維
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