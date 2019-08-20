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世羽賽／3屆亞軍李宗偉「躺沙發」關注　盼大馬達成未完的夢

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▲李宗偉退役。（圖／翻攝自李宗偉粉專）

▲李宗偉退役後不忘關注羽球。（圖／翻攝自李宗偉粉專）

記者顏如玉／綜合報導

2019世界羽球錦標賽於瑞士展開，退役名將、拿過3屆亞軍的李宗偉也不忘關注，他笑稱自己在家裡「躺在沙發」上看比賽，感覺很不一樣，「過去大家都想看我和林丹交手，如今男單競爭更加激烈，也讓冠軍難以猜測。」

曾在2011年倫敦、2013年廣州、2015年雅加達連三屆世錦賽中拿下亞軍的李宗偉，今年6月宣布結束19年職業生涯，高掛球拍後仍不忘關注此生最愛的羽球，「過去我是參賽者，如今我在家裡觀看其他大馬球員比賽。」

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桃田賢斗被看好有望世錦賽中摘冠，而前世界冠軍安賽龍(Viktor Axelsen)又因傷缺賽，但李宗偉認為，男單競爭依舊激烈，包括諶龍、周天成、丹麥的安東森(Anders ANTONSEN)、印尼的喬納坦(Jonatan CHRISTIE)、金廷(Anthony Sinisuka GINTING)都有機會站上頒獎台。

躺在家裡的沙發上看比賽，李宗偉表示過去球迷都想看他和林丹比賽，如今許多新秀崛起，讓冠軍更加難以預測，他也提到，雖然大馬球員比較不被看好，但他仍把期望放在他們身上，「男單李梓嘉、女單謝抒芽、男雙的謝定峰／蘇偉譯都有機會，過去我曾幾次離世界冠軍很近，因此希望後輩們能達成這個目標。」

關鍵字： 世羽賽李宗偉亞軍大馬
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